شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Android 16 يعيد مربعات الإعدادات السريعة بهاتفك والان مع تفاصيل الخبر

سيعيد Android 16 طريقة مألوفة لإدارة اتصالات الإنترنت والبلوتوث، حيث يبدو أن جوجل تستكشف تغييرًا في كيفية عمل مربعات الإعدادات السريعة، بدلاً من الألواح المنبثقة الحالية، وقد تتوسع هذه المربعات مباشرةً داخل منطقة الإعدادات السريعة، تمامًا كما فعلت في الإصدارات الأقدم من Android.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يعود هذا التحول إلى التصميم الذي شوهد في إصدارات Android من 5.1 إلى 8.1.

كان هناك مربع Wi-Fi أو Bluetooth في لوحة الإعدادات السريعة، مما يعرض المزيد من الخيارات دون إنشاء نافذة عائمة منفصلة.

تمت إزالة هذه الوظيفة في Android 9 عندما أعيد تصميم لوحة الإعدادات السريعة، وتم تقديم الألواح العائمة التي نراها اليوم للإنترنت الذي يجمع بين Wi-Fi والبيانات المحمولة والبلوتوث لاحقًا، مع وصول لوحة الإنترنت في Android 12 ولوحة البلوتوث في Android 14.

يتضمن عمل جوجل على Android 16 إعادة تصميم أوسع للإشعارات والإعدادات السريعة، فإنهم يجربون فصلها إلى صفحتين متميزتين، وهو نموذج يستخدمه بالفعل بعض مصنعي هواتف Android.

سيسمح هذا التقسيم بعرض المزيد من المعلومات في كل قسم، وفي حين أن هذا التغيير مهم، إلا أنه ليس التغيير الوحيد الذي تفكر فيه جوجل، إنهم يبحثون أيضًا في كيفية تصرف المربعات الفردية.

وتم رصد التغيير في مربعات الإنترنت والبلوتوث في الإصدار التجريبي الأول من Android 16، في حين أن الإصدار التجريبي لم يعرض العديد من الميزات الجديدة الواضحة، إلا أن البحث في الكود كشف عن هذا التغيير المخفي.

ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في مرحلة التطوير المبكر، مع بعض الخلل البصري والبيانات المفقودة.