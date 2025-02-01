تكنولوجيا: Samsung تحقق أرباحاً قوية في الربع الرابع من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - Samsung حققت أرباحًا قوية في الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغت إيراداتها 75.8 تريليون وون كوري (52.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنةً بإيرادات الربع الرابع من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح التشغيل للربع الرابع 6.5 تريليون وون كوري (4.47 مليار دولار أمريكي)، مما يشكل زيادة بنسبة 130% على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2024 تقريبا 207 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 178.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وكان هذا ثاني أعلى رقم للإيرادات السنوية لشركة Samsung، بعد عام 2022 الذي حققت فيه إيرادات بلغت 244 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت أرباح العام المالي 2024 إلى 22.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة خمسة أضعاف مقارنةً بأرباح عام 2023 البالغة 4.5 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، إلا أن Samsung لم تحقق توقعات السوق بشكل كامل، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الشخصية.

فشلت رقائق HBM و HBM3E عالية النطاق التابعة لشركة Samsung، على وجه الخصوص، في الحصول على شهادة من Nvidia لاستخدامها في مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتعاني أيضًا رقائق ذاكرة DRAM و NAND من المنافسة الشديدة من العلامات التجارية الأخرى. حقق قطاع أشباه الموصلات في Samsung إيرادات قدرها 20.68 مليار دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 1.99 مليار دولار أمريكي للربع الرابع.

حقق قسم Mobile eXperience (MX)، الذي يشمل الهواتف الذكية، إيرادات قدرها 17.8 مليار دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 1.45 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع، وهما أقل من إيرادات وأرباح الربع الرابع من عام 2023. تتوقع Samsung مبيعات قوية لسلسلة Galaxy S25 التي تم إطلاقها مؤخرًا وهواتفها القابلة للطي القادمة.

بالنظر إلى المستقبل، تتوقع Samsung زيادة الطلب على مستشعرات الكاميرا وشاشات العرض الخاصة بها بالإضافة لإطلاق الهواتف الرائدة في الربع الأول. ولا تتوقع الشركة أن تكون توقعاتها لأعمال أشباه الموصلات إيجابية بشكل خاص على المدى القصير، ولكنها تخطط لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير للمحافظة على قدرتها التنافسية.

المصدر