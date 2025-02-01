تكنولوجيا: WhatsApp يضيف دعم للفعاليات والمواعيد في المحادثات الفردية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين تسعى شركة ميتا من خلال تطبيق WhatsApp إلى منافسة Google Calendar وغيرها من تطبيقات التقويم من خلال العمل على دعم الفعاليات في الدردشات الفردية. أصبحت هذه الميزة متاحة الآن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp من متجر Google Play.

عندما يتم إطلاق هذه الميزة للجميع، ستتيح لك جدولة وإدارة الفعاليات مباشرةً داخل الدردشات الفردية. وكانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط في الدردشات الجماعية والمجتمعات، ولكنها الآن ستكون متاحة في الرسائل الخاصة.

وبالتالي، يمكنك تخطيط الاجتماعات، وتعيين تذكيرات للفعاليات، وتنسيق المواعيد الشخصية دون الحاجة إلى تطبيق تقويم آخر. على سبيل المثال، إذا كان لديك موعد مشترك مع زميل أو عميل، يمكنك تعيين الحدث في WhatsApp وسيتم تذكيركما به في نفس الوقت. يمكنك أيضًا ربط حدث بمكالمة فيديو أو صوتية. عندما تدعو شخصًا ما إلى حدث، سيكون لديه بالطبع خيار قبول أو رفض الدعوة.

وكما هو الحال دائمًا مع ميزات WhatsApp التجريبية، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع، إن لم يكن شهورًا، حتى تتاح هذه الميزة من مرحلة الاختبار التجريبي للجميع.

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