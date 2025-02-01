شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف طبقة أمان إضافية لتسجيل الدخول إلى الحساب والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تعزيز أمان حساباتها من خلال إضافة طبقة إضافية من التحقق إلى ميزة "Google Prompt"، ويهدف هذا التغيير إلى جعل الوصول غير المصرح به أكثر صعوبة، حتى إذا كان لدى شخص ما أجهزة متعددة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها جوجل بإجراء تغييرات مثل هذه من أجل تشديد أمان الحساب، فقدمت جوجل تدابير مختلفة بمرور الوقت، مثل المصادقة الثنائية وتعيينات المنطقة الآمنة، لحماية بيانات المستخدم.

هذا التحديث الجديد لـ Google Prompt هو خطوة أخرى في هذا الاتجاه، يتعلق الأمر كله بالتأكد من أنك أنت من يحاول الوصول إلى حسابك، خاصة عندما تستخدم جهازًا جديدًا أو تقوم بشيء حساس.

ويعد Google Prompt هو ذلك الإشعار الصغير الذي تحصل عليه على هاتفك يسألك، "هل تحاول تسجيل الدخول؟" عند تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على جهاز جديد، مثل هاتف جديد أو كمبيوتر أو حتى تلفزيون ذكي.

هي طريقة بسيطة لتأكيد هويتك، وما عليك سوى الضغط فوق "نعم" أو "لا"، وقد انتهيت، ولكن الآن، تضيف جوجل خطوة ثانية.

في السابق، كان الضغط على "نعم" في موجه جوجل كافيًا في كثير من الأحيان، والآن، بعد الضغط على "نعم، أنا"، سيُطلب منك تقديم شكل آخر من أشكال التحقق.

قد يتضمن ذلك استخدام بصمة إصبعك أو التعرف على الوجه أو إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك، أيًا كانت تدابير الأمان التي قمت بإعدادها على هاتفك.

تم تصميم هذه الخطوة الإضافية لإضافة طبقة من الأمان، حتى إذا كان لدى شخص ما حق الوصول إلى هاتفك، فلن يتمكن من الدخول إلى حسابك بدون بياناتك البيومترية أو رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

يتم طرح هذا التغيير من خلال تحديث لخدمات Google Play على Android (الإصدار 25.02.34) وتطبيق Google أو Gmail على iOS، على الرغم من أن التحديث قد يستغرق بضعة أيام للوصول إلى الجميع.

وفي حين قد يجد البعض الخطوة الإضافية غير مريحة بعض الشيء، إلا أنها ثمن بسيط مقابل تحسين الأمان.