شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم انخفاض تكاليف DeepSeek.. مايكروسوفت وميتا تدعمان إنفاق كبير على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من إحداث شركة ناشئة صينية اسمها DeepSeek ثورة في الحوسبة منخفضة التكلفة للذكاء الاصطناعي، دافع الرؤساء التنفيذيون لشركة مايكروسوفت وميتا عن الإنفاق الضخم قائلين إنه أمر بالغ الأهمية للبقاء في المنافسة في المجال الجديد.

وأثارت التطورات السريعة لشركة ديب سيك في النماذج التي زعمت أنها يمكن أن تضاهي أو حتى تتفوق على المنافسين الغربيين مقابل جزء بسيط من التكلفة الشكوك حول الصدارة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لكن كبار المسؤولين التنفيذيين قالوا إن بناء شبكات كمبيوتر ضخمة ضروري لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج في مكالمة ما بعد الأرباح: "إن الاستثمار بكثافة في الإنفاق الرأسمالي والبنية الأساسية سيكون ميزة استراتيجية بمرور الوقت"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إن الإنفاق من شأنه أن يخفف من قيود القدرة التي أعاقت قدرة عملاق التكنولوجيا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وقال في مكالمة هاتفية مع المحللين: "مع تزايد كفاءة الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليه، سنرى طلبًا متزايدًا بشكل كبير"، وخصصت مايكروسوفت 80 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في سنتها المالية الحالية، بينما تعهدت ميتا بما يصل إلى 65 مليار دولار.

وهذا بعيد كل البعد عن حوالي 6 ملايين دولار قالت DeepSeek إنها أنفقتها لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وقال المسؤولون التنفيذيون الأمريكيون ومحللو وول ستريت إن هذا هو المبلغ الذي تم إنفاقه على قوة الحوسبة، وليس جميع تكاليف التطوير، ومع ذلك، يبدو أن بعض المستثمرين يفقدون صبرهم بسبب الإنفاق الضخم والافتقار إلى المكافآت الكبيرة.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت - التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب علاقاتها مع شركة OpenAI الرائدة في الصناعة - بنسبة ستة في المائة في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعد أن قالت الشركة إن النمو في أعمالها السحابية Azure لن يرقى إلى تقديرات الربع الثالث.

قال بريان مولبيري، مدير المحفظة في Zacks Investment Management، التي تمتلك أسهمًا في Microsoft: "نريد حقًا أن نبدأ في رؤية خريطة طريق واضحة لما يبدو عليه نموذج تحقيق الدخل لكل رأس المال المستثمر"، من ناحية أخرى، أرسلت Meta إشارات متضاربة حول كيفية نجاح رهاناتها على الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع الربع الرابع القوي، ولكن توقعات المبيعات الباهتة للربع الأول. ارتفعت أسهمها بأكثر من أربعة في المائة يوم الخميس.

قال دانييل نيومان، المحلل في Futurum Group: "مع هذه النفقات الضخمة، يحتاجون إلى فتح الصنبور من حيث الإيرادات المتولدة، لكن هذا الأسبوع كان بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة".

وقالت إيمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت، إن الإنفاق الرأسمالي في الربعين الثالث والرابع سيظل عند مستوى 22.6 مليار دولار (حوالي 195769 كرور روبية)، وهو المستوى الذي شوهد في الربع الثاني، وقالت: "في السنة المالية 2026، نتوقع الاستمرار في الاستثمار في مواجهة إشارات الطلب القوية، ومع ذلك، سيكون معدل النمو أقل من السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو)".