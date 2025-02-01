تكنولوجيا: جوجل تقدم النموذج الجديد من جيميني “فلاش 2.0”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أن نموذج المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بها جيميني، يستخدم الآن نموذج فلاش 2.0 لجميع المستخدمين. بعد أن كان متاحًا في وضع تجريبي، أصبح هذا النموذج اللغوي الكبير (LLM) مستقرًا الآن ويمكن الوصول إليه عبر تطبيق الويب وتطبيق أندرويد.

يوفر نموذج فلاش 2.0 تحسينات كبيرة على فلاش 1.5 وبرو 1.5، حيث يقدم أداءً أسرع، مع بعض المعايير التي تشير إلى مضاعفة السرعة.

وصفت جوجل فلاش 2.0 بأنه النموذج المثالي للمهام اليومية. تحسين الأداء، وفهمًا متعدد الوسائط، وقدرات برمجة، وبراعة في اتباع التعليمات المعقدة، ووظيفة الاتصال.

ستتوفر الخدمة أيضًا لمستخدمي الخدمة المدفوعة من جيميني، والذي سيحتفظون بإمكانية الوصول إلى نافذة سياق مليون رمز، وتحميل ملفات تصل إلى 1500 صفحة، وأولوية الوصول إلى ميزات مثل البحث العميق والمزايا المتقدمة الأخرى.

يُعد جيميني 2.0 فلاش الآن النموذج الافتراضي للمحادثات الجديدة، لكن أكدت جوجل أنها ستحتفظ بفلاش 1.5 وبرو 1.5 في المحادثات الحالية للأسابيع القليلة القادمة.

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