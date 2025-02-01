شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.3 أصبح متاحًا لجميع مستخدمى أيفون.. إليك ما ستحصل عليه من أبل والان مع تفاصيل الخبر

تم إصدار التحديث الكامل iOS 18.3 هذا الأسبوع، وكما هو متوقع، بدأ مستخدمو آيفون في تلقي إشعارات على أجهزتهم لتثبيت الإصدار الجديد.

إذا لم تكن تستخدم الإصدار التجريبي من iOS 18.3، فسيكون هذا التحديث كبير الحجم، حيث يتجاوز 1 جيجابايت، ولكن بفضل سرعة عملية التحديث في آبل، سيتم تثبيت الإصدار الجديد وتشغيله في غضون دقائق قليلة.

كيفية تثبيت تحديث iOS 18.3 على آيفون

يمكن لمستخدمي آيفون الذين لديهم طراز Xs أو أحدث تثبيت تحديث iOS 18.3 على أجهزتهم من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الإعدادات

الضغط على عام

الضغط على تحديث البرنامج

سيظهر إشعار بتحديث iOS 18.3

المصادقة باستخدام رمز المرور الخاص بك

قم بإعادة تشغيل جهاز آيفون وسيتم تثبيت الإصدار الجديد iOS 18.3.

ميزات تحديث iOS 18.3 الجديدة

يوضح سجل التغييرات في تحديث iOS 18.3 الميزات والتحسينات الجديدة التي تصل هذا الأسبوع، حيث تقدم آبل ميزات جديدة تعتمد على الذكاء البصري من خلال زر التحكم في الكاميرا على جميع طرازات آيفون 16، حيث يمكنك استخدامه لإضافة حدث إلى تطبيق التقويم مباشرة من ملصق أو منشور، وأيضًا للتعرف بسهولة على النباتات والحيوانات.

كما يوفر التحديث طرقا محسنة للوصول إلى ملخصات الإشعارات على طرازات آيفون 16 برو والإصدارات الأحدث، ويوضح سجل التحديث أنه يمكنك إدارة إعدادات ملخصات الإشعارات بسهولة من شاشة القفل.

إضافة إلى ذلك، يشير التحديث إلى أن ملخصات الإشعارات لتطبيقات الأخبار والترفيه ستكون غير متاحة مؤقتا، وسيتمكن المستخدمون الذين قاموا بتفعيل الميزة من رؤيتها مجددا عند إتاحتها مرة أخرى.

إصلاحات الأخطاء في تحديث iOS 18.3

يعمل iOS 18.3 على إصلاح مشكلة في تطبيق الآلة الحاسبة، حيث كان يكرر العملية الحسابية الأخيرة عند الضغط على زر يساوي مرة أخرى، كما يعمل على حل مشكلة اختفاء لوحة المفاتيح عند بدء طلب كتابة عبر سيري، بالإضافة إلى إصلاح خطأ كان يؤدي إلى استمرار تشغيل الصوت حتى انتهاء الأغنية، حتى بعد إغلاق تطبيق آبل ميوزيك.