تكنولوجيا: آبل تدعم مزيد من اللغات في Apple Intelligence أبريل المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل عن دعم مزيد من اللغات لمساعدها الذكي “Apple Intelligence” ليشمل 9 لغات جديدة شهر أبريل المقبل.

جاء هذا الإعلان من الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، خلال إعلان أرباح الربع الرابع لعام 2024. وقال كوك: “في شهر أبريل، سنعمل على دعم Apple Intelligence بلغات أكثر، وهي الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية واليابانية والكورية والصينية المبسطة، بالإضافة إلى دعم اللغة الإنجليزية المحلية في سنغافورة والهند”.

وبينما ذكر كوك ثماني لغات فقط تشير صفحة الدعم الخاصة بـ Apple Intelligence على موقع الشركة أيضًا إلى دعم اللغة الفيتنامية. سيتم تقديم الدعم لهذه اللغات في أبريل من خلال تحديث برمجي.

يتوفر Apple Intelligence حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا لأجهزة Apple التي تعمل بنظام iOS 18.2 أو إصدار أحدث، و iPadOS 18.2 أو إصدار أحدث، و macOS Sequoia 15.2 أو إصدار أحدث.

المصدر