شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنترنت ستارلينك سيعمل على أجهزة أيفون ولكن فقط على إصدارات محددة والان مع تفاصيل الخبر

تتصدر ستارلينك العناوين هذا الأسبوع لعدة أسباب، وأحدثها مرتبط بأجهزة أيفون، فقد تعاونت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المملوكة لشركة سبيس إكس مع أبل لجعل إنترنت ستارلينك وخدمات أخرى متاحة على بعض طرازات آيفون محددة.

وأطلقت أبل أول خدمة طوارئ عبر الأقمار الصناعية على جهاز آيفون 14 في الولايات المتحدة منذ بضع سنوات بالشراكة مع جلوبال ستار، ومع انضمام ستارلينك، ستعزز الشركة من مدى وصولها ومستوى أدائها عبر الأقمار الصناعية على الأجهزة.

وبحسب تقرير نشرته بلومبرج هذا الأسبوع، بدأت T-Mobile في التواصل مع مشتركيها لمنحهم وصولًا تجريبيًا لخدمة ستارلينك على أجهزة آيفون الخاصة بهم، وأشار إيلون ماسك إلى إمكانية استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على الهواتف الذكية، موضحًا أن ستارلينك في شكله الحالي سيمكن المستخدمين من الوصول إلى الصور والموسيقى والبودكاست، مع إضافة دعم تشغيل الفيديو في الإصدارات المستقبلية.

وأضاف التقرير أن آبل وفرت دعم ستارلينك من خلال تحديث iOS 18.3، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويضيف هذا التحديث الجديد ميزة اتصال بالأقمار الصناعية ضمن إعدادات بيانات الهاتف المحمول لمستخدمي آيفون، مما يتيح لهم تفعيل الخدمة واختبار ستارلينك في مرحلته التجريبية، بشرط أن يكونوا مشتركين في T-Mobile وأن يتلقوا رسالة نصية من مزود الخدمة.

لا تأتي خدمة ستارلينك بسعر منخفض، لكن التعاون مع آبل قد يسمح لمستخدمي آيفون بتجربة الخدمة مجانا لفترة محدودة، قبل أن يتم تحويلهم إلى خطط مدفوعة لاحقا.

بدأت شركة إيلون ماسك أيضا في اختبار ميزة الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية، والتي ستلغي الحاجة إلى الأبراج الأرضية، مما يتيح توفير الإنترنت دون قيود جغرافية.

يسمح اختبار هذا النوع من الخدمة للشركة بتوسيع نطاق تغطيتها دون الحاجة إلى الامتثال للوائح الاتصالات في بعض الدول، وقد نشرت ستارلينك بالفعل أقمارها الصناعية في الفضاء لبث الإنترنت عبر الأبراج، ولكن الاستغناء عن الأبراج الأرضية والانتقال المباشر إلى الهاتف المحمول سيقلل من التعقيدات التقنية، خاصة وأن الأقمار الصناعية تدعم هذه الميزة بالفعل.