تكنولوجيا: أبل تبدأ تعويضات Apple Watch بسبب مشكلة تورم البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توصلت أبل إلى تسوية في دعوى جماعية تتعلق باتهامات بأن Siri سجلت محادثات خاصة عند تنشيطها عن طريق الخطأ. والآن، وافقت الشركة على تسوية دعوى أخرى تزعم حدوث مشكلة في تورم البطارية ضمن الإصدارات الأربع الأولى من ساعتها الذكية.

حرصت أبل على التأكيد بأن هذه التسوية لا تعني إقرارها بالمسؤولية أو الاعتراف بأي مخالفة. في الواقع، نقل موقع The Verge عن متحدث رسمي باسم الشركة أن أبل ترفض بشدة الادعاءات الموجهة ضد الطرز الأولى من Apple Watch.

بمعنى آخر، ترى أبل أن دفع 20 مليون دولار كتعويض سيكون أقل تكلفة من الاستمرار في التقاضي. وكما هو متوقع، هناك شروط محددة للحصول على التعويض.

فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون المستخدم قد امتلك إحدى الساعات المشمولة بالتسوية وتقدم بشكوى إلى أبل بخصوص مشكلة تورم البطارية بين 24 أبريل 2015 و 6 فبراير 2024. بعبارة أخرى، هذه التسوية لا تشمل الطرازات الحديثة مثل Watch Series 10 أو Watch Ultra 2 أو Watch SE الجيل الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيدين من التعويض التنازل عن أي مطالبات مستقبلية تتعلق بهذه المشكلة. كما حددت أبل مهلة حتى 24 فبراير 2025 للأفراد الراغبين في استبعاد أنفسهم من التسوية أو تقديم اعتراضاتهم.

أما من يرغبون في الاستفادة منها، فيمكنهم تأكيد معلومات الدفع قبل 10 أبريل 2025 للحصول على تعويض يتراوح بين 20 و50 دولارًا. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع Watch Settlement.

المصدر