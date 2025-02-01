تكنولوجيا: تيم كوك يلمح إلى “ابتكار ثوري” قادم في قسم آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أشهر، نُقل عن جون تيرنوس، رئيس قسم الهندسة في أبل، قوله إن خارطة طريق آيفون الحالية هي “الأكثر طموحًا في تاريخ المنتج”.

ورغم مرور بعض الوقت على هذا التصريح، لم تكشف الشركة عن أي أجهزة جديدة منذ ذلك الحين، كما لا يُتوقع أن تفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة.

مع ذلك، لا يبدو أن iPhone SE القادم، والذي يُشار إليه حاليًا باسم iPhone SE 4 أو iPhone 16E، سيجسد هذا الطموح الكبير. بل تشير التوقعات إلى أنه سيكون مجرد بديل أقل تكلفة وأبسط من iPhone 16، دون تقديم ابتكارات جذرية تميزه عن الطرازات السابقة.

خلال مكالمة أرباح أبل للربع الأول من عام 2025، كرر تيم كوك تصريح تيرنوس، حيث قال:

“هناك الكثير في المستقبل، ولم أشعر يومًا بالتفاؤل بهذا القدر بشأن خارطة منتجاتنا… هناك الكثير من الابتكار قادم في الهواتف الذكية.”

رغم أن كوك اعتاد الترويج لتطورات آيفون عبر السنوات، إلا أن تصريحه الأخير فُسِّر على أنه تلميح إلى تغييرات كبرى قادمة، ربما تتعلق بخطط أبل المشاعة حول iPhone 17 Air أو هاتفها القابل للطي الذي قد ينافس Galaxy Z Flip.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق iPhone 17 Air في وقت لاحق من هذا العام جنبًا إلى جنب مع بقية سلسلة iPhone 17. أما أول هاتف قابل للطي من أبل، فقد لا يصل إلى الأسواق قبل عام 2026 أو حتى 2027.

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