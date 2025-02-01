تكنولوجيا: iPhone Flip قد يكون أول هاتف قابل للطي من أبل بحجم أكبر من Galaxy Z Flip أو Motorola Razr

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما انتشرت الشائعات حول إطلاق أبل لهاتف قابل للطي، حيث استمرت التكهنات لسنوات بشأن دخول الشركة إلى هذه الفئة. حتى وقت قريب، كانت التقارير تشير إلى أن أبل قد تفضل إطلاق جهاز iPad قابل للطي، شبيهًا بـ ThinkPad X1 Fold، بدلًا من تطوير هاتف ذكي تقليدي قابل للطي.

لكن وفقًا لتقارير حديثة، يبدو أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة. بدلًا من ذلك، تعمل أبل على تطوير هاتف قابل للطي يشبه أجهزة Galaxy Z Flip6 وRazr 50 Ultra، مما يشير إلى أن الشركة تستعد لمنافسة مباشرة في سوق الهواتف القابلة للطي.

تشير التقارير إلى أن أبل تعتزم تحديد المورد الرئيسي النهائي لمكونات الشاشة القابلة للطي بحلول الربيع، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة من أواخر فبراير حتى أوائل أبريل.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الهاتف القابل للطي من أبل، والذي يُشاع أنه سيحمل اسم iPhone Flip، سيكون جاهزًا قريبًا. وفقًا للتسريبات، تستهدف الشركة إطلاقه في 2026 أو 2027، بينما تبقى هناك فرصة ضئيلة للإعلان عنه في أواخر 2025.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على سعي أبل لاختيار مورد قادر على توفير شاشات قابلة للطي تتميز بمتانة محسنة وتجاعيد أقل وضوحًا مقارنة بالهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا.

رغم ذلك، قد يتوافق أول هاتف iPhone قابل للطي مع معايير الصناعة الحالية من حيث التصميم، حيث يُتوقع أن يتراوح حجم شاشته الداخلية بين 6.7 و6.9 بوصة عند فتحه. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يحل الهاتف الجديد محل أي من طرازات آيفون الحالية في تشكيلة أبل في هذه المرحلة.

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