تكنولوجيا: هاتف IQOO Z10X يحصل على شهادة رسمية تمهيدًا للإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف IQOO Z10X لأول مرة في التسريبات بداية هذا العام، حيث كشفت المعلومات أنه سيكون جزءًا من سلسلة Z10 التي تضم أيضًا Z10 وZ10 Turbo وZ10 Turbo Pro.

الآن، اقترب Z10X خطوة إضافية نحو الإطلاق بعد حصوله على شهادة BIS للبيع في الهند. بناءً على ذلك، من المتوقع طرحه هناك كخليفة لـ Z9X، الذي تم إصداره في أبريل 2024. حتى الآن، لا تتوفر سوى معلومة واحدة مؤكدة عن الجهاز، وهي رقم الطراز I2404.

مع ذلك، تشير التسريبات إلى أن Z10 Turbo سيعمل بمعالج Mediatek Dimensity 8400، بينما سيعتمد Z10 Turbo Pro على Snapdragon 8s Elite من كوالكوم. لذا، من المرجح أن يأتي Z10X بمعالج أقل قوة مقارنة بهذين الطرازين، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

للمقارنة، جاء هاتف Z9X السابق بشاشة LCD بدقة 2408×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب معالج Snapdragon 6 Gen 1، وخيارات RAM تصل إلى 12 جيجابايت.

كما احتوى الهاتف على مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 44 واط.

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