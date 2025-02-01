شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تضطر إلى رفع أسعار أيفون في الولايات المتحدة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

قد ترتفع أسعار أجهزة iPhone وiPad وApple Watch وجميع منتجات أبل المصنعة في الصين إلى الولايات المتحدة، حيث يقول تقرير إن الرئيس دونالد ترامب على وشك الإعلان عن تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك وتعريفة بنسبة 10٪ على الواردات الصينية.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن هذه التعريفة الجمركية هي ضريبة استيراد تدفعها الشركات الأمريكية، حيث يمكن لهذه الشركات إما أن تتحمل التكلفة الإضافية وتقلل من أرباحها، أو يمكنها أن تقرر رفع أسعار منتجاتها؛ وفي الحالة الأخيرة، يدفع المستهلكون الأمريكيون الأسعار الأعلى.

ستدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ اليوم 1 فبراير، وإذا قرر المستهلكون الأمريكيون أنهم لن يدفعوا أسعارًا أعلى لمنتج من إحدى الدول المتضررة، فيمكنهم إجراء عمليات شراء من شركات مختلفة تقع في دول غير متأثرة مما يضر بالأعمال والاقتصاد في كندا أو المكسيك أو الصين.

رفضت إدارة ترامب الإعلان عما إذا كانت هناك أي إعفاءات، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول التعريفات الجمركية وفقًا لسكرتيرة الصحافة بالبيت الأبيض كارولين ليفات التي أضافت: "هذه وعود قطعها الرئيس ووفى بها".

وأضافت أن أي جهاز يتم شحنه من الصين إلى الولايات المتحدة سيواجه تعريفة بنسبة 10٪، مما يعني أن المزيد من شركات التكنولوجيا إلى جانب شركة أبل ستتأثر عندما تدخل تعريفة 10٪ على المنتجات الصينية حيز التنفيذ.