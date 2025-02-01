شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام DeepSeek بالالتفاف على العقوبات الأمريكية لشراء رقائق NVIDIA والان مع تفاصيل الخبر

لفتت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek أنظار العالم خاصة الولايات المتحدة، حيث من المفترض أن نموذج DeepSeek-R1 الخاص بالشركة يمكنه تحدي نماذج اللغات الكبيرة الأخرى (LLMs) مثل ChatGPT-4، وكذلك تتمتع DeepSeek بميزة توفير الاستجابات بتكلفة أقل مع الحاجة أيضًا إلى قوة حوسبة أقل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، استولى روبوت الدردشة DeepSeek-R1 AI على المركز الأول باعتباره التطبيق المجاني الأكثر شعبية على متجر تطبيقات أبل من منافسه ChatGPT.

ويقول تقرير جديد، إن DeepSeek تمكنت من تجاوز القيود الأمريكية على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي واشترت أشباه الموصلات المتقدمة من Nvidia، كما يقول الأشخاص المطلعون على الموقف، إن DeepSeek اشترت الرقائق من خلال أطراف ثالثة تقع في سنغافورة.

بالنظر إلى أن DeepSeek كانت قادرة على تطوير نموذج LLM الخاص بها بجزء بسيط من التكلفة التي أنفقتها OpenAI وGoogle لتطوير ChatGPT و Gemini على التوالي، يتساءل المحللون الأمريكيون عما إذا كانت الصين متقدمة كثيرًا عن الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بهذه التكنولوجيا الناشئة.

كشفت NVIDIA، "نحن نصر على أن يلتزم شركاؤنا بجميع القوانين المعمول بها، وإذا تلقينا أي معلومات على العكس من ذلك، فسنتصرف وفقًا لذلك."

لكن في اختبار بين 11 منصة ذكاء اصطناعي، احتلت DeepSeek المركز العاشر فقط في دقة الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح بنسبة 17% فقط من الوقت، حيث تم الرد على 30% من الأسئلة التي تعاملت معها DeepSeek بمزاعم كاذبة وأكثر من نصف الوقت 53% أعطى روبوت الدردشة الصيني بالذكاء الاصطناعي إجابة غامضة أو غير مفيدة للاستفسارات المتعلقة بالأخبار.

يفتح كل من البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق فيما إذا كانت DeepSeek قد استخدمت وسطاء في جنوب شرق آسيا للالتفاف على القيود الأمريكية التي تمنع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia في الصين.

قالت شركة Nvidia ومقرها سانتا كلارا كاليفورنيا في بيان إن شركائها يجب أن يتصرفوا وفقًا للقانون، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة تصنيع الرقائق إنها لا تعتقد أن DeepSeek انتهكت القانون.

قال هوارد لوتنيك، المرشح الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وزارة التجارة، إنه من المقبول أن تتنافس DeepSeek مع شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ومع ذلك، إذا أرادوا مواجهة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، فإنهم بحاجة إلى التوقف عن استخدام أدوات أمريكا (مثل رقائق NVIDIA).

تشير بعض الإحصائيات إلى أن سنغافورة ربما كانت متورطة في مساعدة DeepSeek في الحصول على رقائق إنفيديا، حيث ارتفعت نسبة إيرادات NVIDIA المستمدة من البلاد من 9% إلى 22% على مدار عامين.

اعترفت شركة DeepSeek باستخدام 2048 من شرائح GPU من نوع H800 من شركة Nvidia لتدريب نموذج V3 الخاص بها، ومن المرجح أن نموذج R1 الخاص بها تم تدريبه على جهاز أكثر قوة والذي ربما يتطلب استخدام وحدات معالجة رسومية Nvidia أكثر تقدمًا والتي لا يمكن بيعها في الصين.