تكنولوجيا: تسريبات تكشف درجات إصلاح هاتفي Galaxy A36 و A56 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت هواتف Samsung Galaxy A36 وGalaxy A56، التي لم يتم إطلاقها بعد، في قائمة مؤشرات قابلية الإصلاح الفرنسية التي نشرتها Samsung France. يشبه هذا السيناريو ما حدث العام الماضي عندما أدرجت سامسونج هواتفها الجديدة قبل إطلاقها الرسمي.

حصل كلا الهاتفين على درجة قابلية إصلاح متقاربة، حيث سجل كل منهما 8.4/10، وهو ما لا يعد مفاجئًا. تتطابق نتيجة Galaxy A36 مع سابقتها، بينما شهد Galaxy A56 انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بـ Galaxy A55.

ووفقًا للجدول المصاحب، يبدو أن بعض مكونات A56 ستكون أصعب في التفكيك من الطراز السابق، رغم عدم وضوح مدى تأثير ذلك على الإصلاح الفعلي.

من المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين بشاشات AMOLED مقاس 6.6 بوصة وتصميم جديد لجزر الكاميرا، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. سيعمل Galaxy A36 إما بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، في حين سيعتمد Galaxy A56 على شريحة Exynos 1580 الجديدة.

إلى جانب ذلك، ستشمل المواصفات بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف سلسلة Galaxy A قريبًا، مع تسريبات تشير إلى أن Galaxy A56 سيبدأ بسعر 439 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

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