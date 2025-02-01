شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل السفر؟ دور التكنولوجيا فى تحسين تجربة المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد المطارات مراكز حيوية للحركة والتنقل بين دول العالم، ومع زيادة أعداد المسافرين عامًا بعد عام، أصبح من الضروري استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل العمليات وتحسين تجربة السفر، وفي هذا السياق، يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا متزايد الأهمية في تحويل المطارات إلى مساحات ذكية وأكثر كفاءة.

بدءًا من تقليل أوقات الانتظار إلى تحسين الأمان وتقديم خدمات مخصصة للمسافرين، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها لتطوير قطاع الطيران.

كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في المطارات؟ 1. التعرف على الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه ما هي التقنية؟

تُستخدم تقنية التعرف على الوجه للتأكد من هوية المسافرين عند تسجيل الوصول أو المرور عبر نقاط الأمن والجوازات.

تعمل هذه التقنية على مقارنة وجه المسافر مع الصور المخزنة في جواز السفر البيومتري أو قواعد بيانات السفر.

تقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

تسريع عملية تسجيل الدخول والتأكد من الهوية خلال ثوانٍ.

تقليل فرص التزوير أو الأخطاء البشرية.

فوائدها2. تحسين إدارة الطوابير وتقليل أوقات الانتظار كيف تعمل؟

يستخدم الذكاء الاصطناعي كاميرات مزودة بخوارزميات تحليل الحركة لتحديد عدد الأشخاص في الطوابير وأوقات الانتظار المتوقعة في نقاط التفتيش والجوازات.

تحسين توزيع الموارد البشرية في المناطق الأكثر ازدحامًا.

إرسال إشعارات فورية للمسافرين حول الوقت المتوقع للانتظار.

تحسين تجربة المسافرين من خلال تقليل الإجهاد والقلق.

فوائدها3. روبوتات المساعدة الذاتية

تُستخدم الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة للمسافرين في صالات الانتظار أو نقاط الاستفسار.

تقديم معلومات حول مواعيد الرحلات، البوابات، وأماكن الخدمات داخل المطار.

مساعدة المسافرين في العثور على بوابات الصعود للطائرة.

الإجابة عن الأسئلة بلغات متعددة.

خدمات تقدمها الروبوتات:4. الأمن الذكي: تعزيز السلامة باستخدام AI

تعتمد المطارات على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات المأخوذة من كاميرات المراقبة وأنظمة المسح الضوئي.

كشف الأجسام المشبوهة في الحقائب بدقة أكبر من البشر.

تتبع السلوكيات غير الطبيعية في المطارات، مثل التوتر المفرط أو الحركات المشبوهة.

التنبؤ بالمخاطر الأمنية عبر تحليل البيانات التاريخية.

أهم الاستخدامات5. تخصيص تجربة المسافرين

تستخدم المطارات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الركاب، مثل تفضيلاتهم السابقة ومعلومات حجزهم، لتقديم خدمات مخصصة تلائم احتياجاتهم.

إرسال إشعارات عبر التطبيقات حول المتاجر أو المطاعم التي تناسب تفضيلات المسافر.

تقديم عروض وخصومات شخصية على المنتجات داخل المطار.

توجيه المسافرين بناءً على أماكن جلوسهم أو تفضيلاتهم في السفر.

خدمات مخصصة6. إدارة حركة الطائرات بكفاءة أكبر

تساعد أنظمة AI في تنظيم عمليات إقلاع وهبوط الطائرات بشكل أكثر سلاسة، مما يقلل من التأخير.

تقليل وقت انتظار الطائرات على المدرج.

تحسين استهلاك الوقود من خلال اختيار المسارات الجوية المثلى.

التنبؤ بالأحوال الجوية وإعادة جدولة الرحلات بشكل ديناميكي.

الفوائد العمليةفوائد الذكاء الاصطناعي في المطارات توفير الوقت

مع تقنيات مثل التعرف على الوجه وأنظمة إدارة الطوابير، يتم تسريع العمليات وتقليل أوقات الانتظار.

زيادة الأمان

الذكاء الاصطناعي يتيح اكتشاف التهديدات بدقة أكبر وسرعة أعلى.

تحسين تجربة السفر

بفضل تخصيص الخدمات، يشعر المسافرون براحة وسهولة أكبر أثناء التنقل.

تقليل التكاليف

باستخدام الروبوتات وتحليل البيانات، يمكن تقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية في المهام الروتينية.