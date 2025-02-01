تكنولوجيا: إطلاق شريحة Exynos 2500 من سامسونج في النصف الثاني من 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S25 دون أي أثر لمعالج Exynos 2500، سارع البعض إلى افتراض أن سامسونج لن تطرح هاتفًا رائدًا يعمل بمعالج Exynos هذا العام. مع ذلك، جاء التأكيد على استمرار تطوير الشركة للمعالج من مصدر غير متوقع: تقرير أرباح سامسونج.

خلال مكالمة أرباح موجهة للمستثمرين، كشف قسم System LSI في سامسونج عن بعض التفاصيل المتعلقة بـ Exynos 2500. أوضح التقرير أن الشركة تعمل على تحسين شريحتها الرائدة وتهدف إلى تأمين تصميم ناجح للنماذج المحمولة المقرر إصدارها في النصف الثاني من عام 2025.

وبما أن النصف الثاني من 2025 يشهد عادةً إطلاق هواتف سامسونج القابلة للطي، يشير ذلك إلى أن Galaxy Z Fold7 وZ Flip7 قد يكونان أول الأجهزة التي ستعمل بمعالج Exynos 2500.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الإصدارات ستعتمد على Exynos أم أن بعض الأسواق ستحصل على Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، كما جرت العادة مع سامسونج. لكن من المؤكد تقريبًا أن بعض الوحدات ستعمل بمعالج Exynos 2500.

أما بالنسبة للمواصفات، فقد ظهرت بعض التسريبات حول الشريحة، كان أحدثها قبل أيام قليلة، حيث أظهرت تغييرًا في تكوين وحدة المعالجة المركزية إلى 1+2+2+5 بدلًا من التكوين السابق 1+2+3+4 المستخدم في Exynos 2400.

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