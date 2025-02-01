شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DeepSeek يوجه لطمة قوية على واجه ترامب يوم تنصيبه رئيسًا..ما القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek صدمة في صناعة التكنولوجيا والأسواق العالمية عندما اقتحم صدارة سباق الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال دونالد ترامب، إن الغرب يجب أن يأخذ الشعبية الهائلة للتطبيق على أنها "جرس إنذار" بعد أن تم محو تريليون دولار من سوق التكنولوجيا الأمريكية بضربة واحدة.



ويعد DeepSeek نموذج لغوي كبير يمكنه توليد استجابات شبيهة بالإنسان للمطالبات، تمامًا مثل ChatGPT الشهير، حيث يعمل التطبيق ببرنامج الذكاء الاصطناعي المسمى DeepSeek-V3، والذي يدعي باحثوه أنه تم تطويره بأقل من 6 ملايين دولار.

يعد هذا أقل بكثير من المليارات التي أنفقها المنافسون الدوليون على برامجهم الخاصة، على الرغم من أن الرقم محل نزاع من قبل آخرين في الصناعة، حيث تفاخرت الشركة بأن تطبيقها "يتمتع بأداء على قدم المساواة" مع ChatGPT عندما يتعلق الأمر بالرياضيات والترميز وكتابة الاستجابات.

وتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي بشرائح متقدمة، ومنذ عام 2021، قيدت حكومة الولايات المتحدة بيع هذه الشرائح إلى الصين من أجل إعاقة التقدم، وللتغلب على مشكلة العرض، تعاون المطورون الصينيون وجربوا أساليب جديدة.



وقد أدت هذه العملية إلى نماذج تتطلب طاقة حوسبة أقل بكثير من ذي قبل ويمكن إنتاجها بتكلفة أقل بكثير.

ولقد أحدثت تقنية DeepSeek، التي تم الكشف عنها للعالم في يوم تنصيب ترامب، ثغرة في صناعة الذكاء الاصطناعي - على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها.



وبحسب جريجوري سي ألين، خبير الذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إطلاق التطبيق في مثل هذا اليوم التاريخي للغرب كان متعمدًا.

وقال خبير الذكاء الاصطناعي، إن التوقيت والطريقة التي يتم بها إرسال الرسائل هي ما تريد الحكومة الصينية أن يعتقده الجميع، ويشمل ذلك عدم عمل ضوابط التصدير وأن أمريكا ليست الرائدة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، حذر الرئيس الأمريكي من أن إطلاق DeepSeek يعني أن الغرب يحتاج إلى "التركيز على المنافسة للفوز" في سباق التكنولوجيا، وأضاف ترامب: "أرى ذلك إيجابيًا، كأصل.

أكبر خسارة في السوق

وقد تكبدت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية Nvidia، التي تصنع الرقائق المستخدمة لتطوير ChatGPT، أكبر خسارة في القيمة السوقية على الإطلاق في يوم واحد بسبب التداعيات.

خسرت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 589 مليار دولار - 17 % من قيمتها - بعد أن هزت السوق منافستها الصينية الرخيصة DeepSeek.

كانت هذه أكبر خسارة في التاريخ، حيث تفوقت على الرقم القياسي السابق الذي بلغ 279 مليار دولار في القيمة السوقية لنفس الشركة في سبتمبر 2024.

وأصبحت إنفيديا الشركة الأكثر قيمة على الإطلاق في يونيو من العام الماضي، لكنها أطاحت بالمركز الأول أمس بعد أن هبطت من 3.5 تريليون دولار إلى 2.9 تريليون دولار - أقل من آبل ومايكروسوفت.

كما انخفض سهم الذكاء الاصطناعي الأمريكي بعد ارتفاع بديل صيني رخيص إلى قمة تصنيفات متجر التطبيقات، متغلبًا على ChatGPT - روبوت الدردشة الذي طورته OpenAI باستخدام شرائح إنفيديا.

ردود خاضعة للرقابة

وقد تم تجهيز البرنامج بخصائص غريبة، مثل تقديم إجابات ملتوية أو رفض الإجابة على أسئلة سياسية معينة.

عند سؤاله عما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانج، أجاب DeepSeek أن "ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة ولها دوافع سياسية".

تختلف هذه الإجابة المخيفة اختلافًا كبيرًا عن برنامج الدردشة الآلي المفضل الأصلي ChatGPT، والذي يقدم فقط إجابة واضحة بنعم.

وعند سؤاله عن تايوان، أجاب الذكاء الاصطناعي أن البلاد "جزء لا يتجزأ من الصين".

تمامًا مثل مواقع الويب المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي في الصين، من الواضح أن برامج الدردشة الآلية مقيدة بشدة أيضًا، لدرجة أن DeepSeek يرفض أيضًا الإجابة على الأسئلة السياسية حول الزعيم الصيني شي جين بينج.

تكاليف التطوير

يزعم مؤسسوها أنها طُورت مقابل 6 ملايين دولار فقط - وهي جزء بسيط من المليارات التي تم ضخها في المنافسين الأمريكيين - على الرغم من أن هذا الرقم محل نزاع من قبل أرقام الصناعة.



ومع ذلك، قبل فرض الحظر، تمكنت DeepSeek من الحصول على "مخزون كبير" من شرائح Nvidia A100 يتراوح نطاقه التقديري بين 10000 إلى 50000، وفقًا لتقارير MIT Technology Review.