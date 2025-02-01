شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خد بالك"..ثغرة أمنية جديدة فى آيفون تسمح للمتسللين بسرقة بياناتك أثناء التصفح والان مع تفاصيل الخبر

تشتهر شرائح سلسلة A من أبل بسرعتها وكفاءتها وأمانها، لكن خللًا تم اكتشافه حديثًا يشير إلى أنها قد لا تكون آمنة كما نعتقد، حيث وجد الباحثون ثغرات خطيرة في أحدث معالجات أبل، والتي قد تسمح للمتسللين بسرقة بياناتك الخاصة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كشف فريق من خبراء الأمن من معهد جورجيا للتكنولوجيا عن عيبين رئيسيين في شرائح A15 و A16 و A17 من أبل، المعالجات التي تعمل على تشغيل سلسلة iPhone 13 و iPhone 14 و iPhone 15 و iPhone 16.



تسمح هذه الثغرات، المسماة FLOP (توقع ناتج الحمل الكاذب) و SLAP (توقع عنوان الحمل المضاربي)، للمتسللين بالتلاعب بالطريقة التي تعالج بها شرائح Apple البيانات لتعزيز الأداء.



ولعل الجزء الأكثر خطرا هو أن هذه الهجمات لا تتطلب برامج ضارة أو عمليات احتيال تصيد أو حتى الوصول المادي إلى هاتفك، بدلاً من ذلك، يمكن للمتسللين استغلال هذه الثغرات عن بُعد، وكل ما هو مطلوب منهم هو تضمين كود JavaScript أو WebAssembly ضار على موقع ويب، وإذا استخدمت إحدى هذه الصفحات المصابة، فقد يتم الكشف عن بياناتك الحساسة دون أن تعرف عنها أبدًا.



اختبر باحثو الأمن هذه الثغرات في سيناريوهات العالم الحقيقي ووجدوا أن المهاجمين قد يتمكنون من الوصول إلى صندوق الوارد في Gmail وسجل طلبات Amazon ونشاط Reddit وسجل موقع Google Maps وأحداث تقويم iCloud.



تم إخطار شركة أبل بهذه المشكلات الأمنية في مارس وسبتمبر 2024، ولكن حتى الآن، لم يتم إصدار أي إصلاح رسمي، وقللت الشركة من المخاطر، قائلة:

في الوقت الحالي، يوصي خبراء الأمان بتعطيل JavaScript في Safari وChrome، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا سيجعل العديد من مواقع الويب غير صالحة للاستخدام.

كما أن الارشادات الأخرى التي ستساعدك على البقاء محميًا هي تحديث جهاز iPhone الخاص بك، حيث قد تصدر أبل تصحيحًا أمنيًا في المستقبل القريب عبر تحديث iOS.