شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Pixel Weather يصبح أسهل فى الاستخدام مع هذا التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حصل تطبيق Pixel Weather من جوجل على تحديث جديد يجعل من السهل تغيير وحدات القياس، وهذا تغيير يساعد أي شخص يريد أن يكون قادرًا على تخصيص التطبيق حسب رغبته.



وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم تقديم تطبيق Pixel Weather لأول مرة على سلسلة Pixel 9 وتم توسيعه منذ ذلك الحين ليشمل الإصدارات الأقدم، كما أنه يعد تطبيق بسيط ولكنه مصمم جيدًا يوفر للمستخدمين جميع المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها حول الطقس، ويعرض التطبيق درجة الحرارة الحالية وتوقعات الأيام القليلة القادمة ومعلومات أخرى مثل الرطوبة وسرعة الرياح.

وتعد من أهم ميزات تطبيق Pixel Weather قدرته على ضبط القياسات، وهذا هاما لأي مستخدم يريد أن يكون قادرًا على رؤية الطقس بوحداته المفضلة، فعلى سبيل المثال، يمكنك اختيار رؤية درجة الحرارة بالفهرنهايت أو المئوية، كما يمكنك أيضًا اختيار رؤية سرعة الرياح بالأميال في الساعة أو الكيلومترات في الساعة.

في الماضي، لم يجعل تطبيق Pixel Weather من السهل ضبط القياسات، كان عليك إما تحديث لغة النظام أو ضبط تفضيلاتك الإقليمية، وكلا الإعدادين سيكون لهما تأثيرات تتجاوز مجرد تطبيق Pixel Weather.



ومع ذلك، مع أحدث تحديث يتم طرحه حاليًا، جعلت جوجلe من السهل ضبط القياسات، ويوجد الآن قسمان جديدان في قائمة إعدادات التطبيق: وحدات درجة الحرارة والطقس.



وفي قسم درجة الحرارة، يمكنك اختيار رؤية درجة الحرارة بالفهرنهايت أو المئوية، أما في قسم وحدات الطقس، يمكنك اختيار رؤية قياسات الطقس الأخرى بوحدات مختلفة.



ويعد هذا تغيير مهمًا للغاية، نظرًا لأنه يجعل تطبيق Pixel Weather أكثر سهولة في الاستخدام، فيمكنك بسهولة ضبط القياسات حسب رغبتك دون الحاجة إلى القلق بشأن التأثير على التطبيقات الأخرى، ويتم طرح هذا التحديث الآن عبر متجر Play على أجهزة Pixel المتوافقة.