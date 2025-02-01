شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إيقاف تشغيل خدمة Apple Intelligence؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نظام التشغيل iOS 18، طرحت Apple ميزة Apple Intelligence، التي تتضمن ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص الإشعارات، فعندما تتلقى مجموعة من الإشعارات من تطبيق واحد، تلخص الميزة محتوى جميع الإشعارات في بطاقة واحدة تظهر على شاشة القفل.

كما تتيح لك هذه الخاصية تجاهل المجموعة بعد قراءة الملخص، أو النقر عليها للتحقق من الإشعارات الفردية، ومع ذلك، فإن هذه الميزة ليست دقيقة دائمًا،ففي بعض الأحيان، تؤدي إلى نتائج تثير دهشتك، وفي أحيان أخرى تفشل في تلخيص محتوى الإشعارات بشكل صحيح وتتضمن أخطاء واضحة، لذا يمكنك كمستخدم إيقاف تشغيلها أو تخصيصها، لعدم حدوث ارتباك .

طرق إيقاف تشغيل ميزة Apple Intelligence على النحو التالي : على iPhone/iPad

1.انتقل إلى الإعدادات ثم الإشعارات وانقر على علامة التبويب تلخيص الإشعارات.

2.هناك خياران: يمكنك إيقاف تشغيل ملخصات الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع التطبيقات من خلال تبديل خيار تلخيص الإشعارات في الأعلى.

3. يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات لكل تطبيق على حدة.

إيقاف الميزة على Mac

1.انقر على قائمة Apple في الزاوية العلوية اليسرى وانتقل إلى إعدادات النظام ثم الإشعارات.

2.انقر على علامة التبويب تلخيص الإشعارات، ثم أوقف تشغيل تلخيص الإشعارات.

3.على غرار خيارات إعدادات iPhone/iPad، يمكنك إيقاف تشغيل ملخصات الإشعارات لتطبيقات محددة.

لا توجد طريقة لإيقاف تشغيل ملخصات الإشعارات لفئة معينة من التطبيقات، مثل الأخبار والإنتاجية والمرافق والتسوق والسفر والتمويل.

ومن جانبها قالت شركة Apple، إنها ستصدر تحديثًا للبرنامج للإشارة بشكل أفضل إلى أن ملخصات الإشعارات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد تحتوي على بعض الأخطاء.