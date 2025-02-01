شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن اتصال الأيفون بأقمار Starlink.. ما هو وكيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح iOS 18.3 من Apple متاح مع مجموعة من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، وبصرف النظر عن الميزات السائدة، قدمت الشركة أيضًا اتصال Starlink، وهو اتصال جديد عبر الأقمار الصناعية.

وبعد تقديم ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في عام 2022، عمل iOS 18.3 على تحسين الوظيفة بشكل أكبر، وفقًا لتقرير بلومبرج، كانت Apple تعمل سراً مع Space X وT-mobiles، لجلب اتصال Starlink عبر الأقمار الصناعية إلى iPhone.

وأضاف التقرير أن T-Mobile بدأت في اختبار إصدار مبكر من خدمة Starlink مع عدد محدود من أجهزة iPhone.

ويتزامن هذا التطور مع إصدار iOS 18.3، على الرغم من أن Apple لم تسلط الضوء على هذا التغيير في ملاحظات إصدار التحديث.

كيف يعمل؟

الآن بعد أن انضمت Starlink إلى Apple، ستسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية حتى في حالة عدم وجود شبكة خلوية، ولكن ما الفرق؟ وتوضح الشركة أنه عندما لا يحتوي هاتف iPhone من T-Mobile على إشارة خلوية، ستحاول الأجهزة في برنامج Starlink الاتصال بأقمار SpaceX الصناعية.



ويمكن للمستخدمين أيضًا تمكين الرسائل النصية من خلال قائمة الأقمار الصناعية لـ Globalstar أو الاتصال بخدمات الطوارئ عبر Apple.

وحاليًا، يدعم Starlink الرسائل النصية فقط، لكن SpaceX وT-Mobile تخططان لإضافة خدمات البيانات والصوت لاحقًا.

البرنامج متاح فقط في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على عكس خدمة Globalstar من Apple، والتي تعمل في دول متعددة، وتهدف SpaceX أيضًا إلى توسيع نطاق Starlink إلى شركات اتصالات أخرى في جميع أنحاء العالم.

سلط تقرير بلومبرج الضوء أيضًا على فرق رئيسي آخر، حيث ينص على أن ميزة Apple الحالية تتطلب من المستخدمين توجيه iPhone يدويًا نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعي.

في المقابل، تم تصميم خيار Starlink للعمل تلقائيًا، حتى عندما يكون الهاتف في جيب المستخدم.

تحديث iOS 18.3: ما الجديد

بخلاف اتصال Starlink، قامت Apple أيضًا بتحسين بعض الميزات الموجودة وقدمت بعض الميزات الجديدة.

عودة عمليات الآلة الحاسبة المتكررة: يعيد iOS 18.3 ميزة العمليات المتكررة في تطبيق الآلة الحاسبة، وهي وظيفة شائعة من iOS 17 تم إزالتها في iOS 18.

وقد رحب المستخدمون بعودتها الذين يعتمدون عليها لإجراء حسابات سريعة وفعالة.

ميزات جديدة لسلسلة iPhone 16

يقدم التحديث عناصر تحكم محسنة في الكاميرا لمستخدمي iPhone 16، مما يسمح بالتعريض التلقائي وقفل التركيز التلقائي بالضغط مع الاستمرار على زر التحكم في الكاميرا.

تتيح ميزة Visual Intelligence الجديدة أيضًا للمستخدمين مسح الملصقات بتفاصيل التاريخ والموقع لإنشاء أحداث التقويم بسلاسة وتحديد النباتات والحيوانات في الوقت الفعلي - وهي مثالية لعشاق الطبيعة.

ملخصات الإشعارات المحسنة:

تظهر ملخصات الإشعارات في iOS 18.3 الآن في نص مائل، مما يجعل من السهل التمييز بينها وبين الإشعارات القياسية.

تحسينات إمكانية الوصول والأمان في Genmoji:

أصبح إنشاء واستخدام Genmoji الآن أكثر سهولة في الرسائل والتطبيقات الأخرى المدعومة، وعلى الجانب الأمني، يعمل التحديث على إصلاح 20 خطأ ويقدم ضمانات لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الصوتية والمرئية الحساسة على أجهزة iPhone.