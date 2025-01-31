شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يضيف خيار التقليب.. تفاصيل الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل من خلال تحديث صفحة منتدى دعم التطبيق بمعلومات إضافية بخصوص القدرة على قلب الصور في Google Photos، حيث تم طرح خيار التقليب في الأصل العام الماضي، ولكن تم سحبه بسرعة من جوحل لأسباب غير معروفة، لكن بدءًا من اليوم، يتم طرح خيار التقليب لمستخدمي Android فقط، لذلك إذا كنت من محبي iPhone، فسيتعين عليك الانتظار لفترة أطول.

إذا تلقى تطبيق Google Photos تحديثًا مؤخرًا، فإليك كيفية محاولة قلب صورك في التطبيق:

1. افتح تطبيق Google Photos.

2. اضغط فوق أيقونة التحرير ثم اقتصاص.

3. لعكس صورتك، اضغط فوق أيقونة التقليب.

4. اضغط فوق حفظ.

هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي Android، ولكن هناك احتمال كبير أن تقوم جوجل بدفع هذا التحديث لمستخدمي iOS أيضًا، وكذلك على الويب.

