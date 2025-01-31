شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تندمج آبل مع DeepSeek وتتخلى عن OpenAI ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إن نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة DeepSeek تمثل الابتكار الذي يقود الكفاءة، جاء ذلك أثناء الرد على أسئلة المحللين حول طموحات الذكاء الاصطناعي لصانع iPhone

وقال كوك، ردًا على سؤال أحد المحللين حول كيفية تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة DeepSeek ، أن آبل تستفيد من نموذج هجين للذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتشغيل بعض المهام البسيطة محليًا باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شرائح السيليكون المخصصة لجهازها.

وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل مهام أخرى أكثر تعقيدًا في السحابة من خلال الشراكات مع موفري نماذج الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن Apple اتخذت دائمًا نهجًا "حكيمًا " تجاه هذه الأنواع من النفقات.

ولدى Apple حاليًا شراكة واحدة فقط في مجال الذكاء الاصطناعي مع OpenAI، والتي تسمح لـ ChatGPT بالإجابة على أسئلة معقدة من مستخدمي iPhone في سحابة خاصة.

وقد زعمت شركة OpenAI هذا الأسبوع أنها تمتلك أدلة على أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها استُخدمت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DeepSeek من خلال عملية تسمى التقطير،وإذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا من شأنه أن ينتهك سياسات الاستخدام الخاصة بشركة OpenAI ويقوض إنجازات DeepSeek

أشارت شركة Apple إلى أن شراكتها مع OpenAI ليست حصرية، وقد تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركات أخرى في iPhone في المستقبل، مثل Gemini من Google أو Claude ومع ذلك، لم يذهب كوك إلى حد اقتراح أن Apple ستدمج نماذج DeepSeek