شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموجه الإقليمى لمايكروسوفت: مصر أطلقت أضخم برامج الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال د. أحمد بهاء الدين، الموجه الإقليمي لمايكروسوفت، إن مصر استفادت بشكل جيد من التحول الرقمى، وتمكنت من إنشاء مركز الحوسبة السحابية ومركز البيانات القومى، وهو مشروع ضخم لا تقوم به إلا دول كبرى، والذى يحافظ على الأمن القومى المصري للنظم التى تخص الأمن الإلكتروني.

وأضاف د بهاء الدين، خلال ندوة "الثورة الصناعية الخامسة.. ماهيتها وفرصها وتحدياتها"، المنعقدة بمعرض الكتاب، أن هذا المشروع يتعامل مع خطورة تداول البيانات، وذلك من خلال البنية التحتية لتأمين بيانات الدولة، وذلك بالإضافة إلى وضع استراتيجية محكمة للذكاء الاصطناعى.

وأوضح الموجه الإقليمي لمايكروسوفت، أن أكبر النظم فى العالم مثل gemini روبوت الدردشة لجوجل يعمل فيها مصريين بكثرة، فهم جزء من عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية، وليس هذا الروبوت فقط بل أيضا نجد المصريين وراء إنشاء ChatGPT أيضا.

وأكد بهاء الدين، "نحن نسير على الطريق الصحيح بخطوات ثابتة، ومازلنا فى الثورة الصناعية الرابعة ولكن الثورة الصناعية الخامسة ستكون قريبة من 2035 إلى 2040 وتخص النظم المستقلة والتعايش مع الذكاء الاصطناعى.

وتابع، أن نظم التحول الرقمى هى أى نظم تستطيع استخدام تقنية أو أكثر لإيجاد حلول مبتكرة فى فجوة ما لعمل قيمة مضافة جديدة، وأعطى مثال على ذلك نتفليكس التى غيرت من صناعة التسلية والترفيه والإعلام فى العالم من خلال خدمات البث وبمميزات لا يحظى عليها التلفزيون، ومثال آخر تحليل الدوري بالAI غيرت فى صناعة كرة القدم.

وأكد، أن التحول الرقمى يحول صناعات باستخدام تقنيات محددة، وعندما نجح هذا التحول، حدثت لحظة فارقة وهى الثورة الصناعية الرابعة التى نعيش فيها.