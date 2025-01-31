شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموجه الإقليمى لمايكروسوفت: 2050 سنشهد مطالبات بتقنين زواج البشر من الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

كشف د. أحمد بهاء الدين، الموجه الإقليمي لمايكروسوفت، أن فى 2050 سنشهد مظاهرات ومطالبات لتقنين زواج البشر من الروبوت، مؤكدا أن الثورة الصناعية المقبلة ستكون عن تعايش الإنسان مع الآلة وليس فقط استخدامها.

وأضاف الموجه الإقليمي لمايكروسوفت، خلال ندوة "الثورة الصناعية الخامسة.. ماهيتها فرصها وتحدياتها"، أن هذا ما سيصل له الأمر قريبا جراء التطور التكنولوجى السريع، مؤكدا أن أى برنامج يساعد الكمبيوتر يفكر أو يشعر مثل البشر فهو ذكاء اصطناعي، ووصل الأمر الآن لإنتاج برامج تشم أفضل من البشر أيضا، وذلك بالإضافة إلى الذكاء الإدراكى.

وتابع بهاء الدين، أن ذكاء تعلم الآلة أصبح ضخم جدا ووصلنا للتعلم العميق، وبعد ذلك الذكاء التوليدي وكل هذه الأمور تفرض عالم جديد بشكل لم نشهده من قبل، حتى إن هناك إحصائية تقول أن 65% من الذين التحقوا بالصف الأول الابتدائي فى 2016 سيعملون فى وظائف لا نعلم عنها شىء أى أن مع دخولهم سوق العمل فى 2032 سيعملون عمل لا نعرف عنه مرتبط بما تفرضه التكنولوجيا على العالم.

وأوضح بهاء الدين، أن هناك أيضا 40% من قوة العمل ستكون مديرها روبوت، وذلك بعد 15 سنة فقط من يومنا هذا، مؤكدا أن الثورة الصناعية الخامسة ستبدأ خلال الفترة من 2035 إلى 2040 التى تخص النظم المستقلة.

وأضاف، أن الكمبيوتر الكمومى سيساعد على سرعة التطور التكنولوجى، ويوصلنا لهذه الثورة الصناعية الخامسة، حيث إنه يتمكن من حل مشكلة تحتاج 10 آلاف سنة فى 200 ثانية فقط.