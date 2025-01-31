شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه أفضل 5 برامج دردشة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024.. ChatGPT الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تطور التكنولوجيا السريع وتزايد الاعتماد على وسائل التواصل الرقمي، أصبحت برامج الدردشة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ تتيح لنا التواصل الفوري مع الأصدقاء، العائلة، وزملاء العمل عبر الإنترنت.

ومع انتشار العديد من هذه التطبيقات، تبرز بعض منها بميزات مبتكرة وأداء متميز يضعها في مقدمة الخيارات المتاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رصد تقرير نشر في موقع phonearena، أفضل 5 برامج دردشة، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا على التوالي:

ChatGPT

Microsoft Copilot

Google Gemini

Talkie

PolyBuzz

وفي عام 2024، كان هناك زيادة هائلة في الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع الإنفاق على المنصات الشهيرة مثل ChatGPT وGemini وDoubao من ByteDance، حيث قفز من 455 مليون دولار في عام 2023 إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار.

وبحلول نهاية العام، أطلق بعض الشركات العملاقة مثل Google مع Gemini، وByteDance مع Doubao، وMicrosoft مع Copilot ، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي مما أدى إلى زيادة قوية بنسبة 119% في تنزيلات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الربع الرابع وحده.

ولم تكن المولدات الفنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متخلفة كثيرًا، حيث وصلت إلى 85 مليون عملية تنزيل، بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.

حتى مع كل هذه المنافسة، يظل ChatGPT هو المتصدر، حيث يمثل حوالي 40% من إنفاق المستهلكين العالمي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية ويستحوذ على 23% من إجمالي التنزيلات في عام 2024.

وكانت الولايات المتحدة أكبر لاعب في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث جلبت 45% من الإيرادات العالمية.

تيك توك

انستجرام

واتساب

فيسبوك

أفضل المنصات الاجتماعية

في عام 2024، وصل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى مستوى جديد، حيث اجتمع مستخدمو iOS وAndroid لقضاء ثلاثة تريليونات ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بزيادة قدرها 6% عن 2.8 تريليون ساعة في عام 2023

ومع ذلك، في الولايات المتحدة، شهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي انخفاضًا طفيفًا،وحتى مع هذا الانخفاض الطفيف، لا يزال المواطن الأمريكي العادي يقضي 90 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهيمن المشتبه بهم المعتادون على هذه الفئة، حيث يتصدر تطبيق TikTok المجموعة، وانتزعت Threads المركز الثاني، لأن عندما قام إيلون ماسك بإعادة تسمية Twitter إلى X، فقد خلق فرصة لظهور تطبيقات مماثلة، وسارعت Meta إلى اغتنامها.