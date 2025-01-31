شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن توفر Apple Intelligence بـ 8 لغات أهمها الفرنسية والصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple للذكاء الاصطناعى عن توفر مزايا Apple Intelligence، قريبًا باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية واليابانية والكورية والصينية المبسطة، إلى جانب الإصدارات الإنجليزية المترجمة للهند وسنغافورة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي تيم كوك، إن الشركة ستقدم الدعم لهذه اللغات الإضافية في أبريل، خلال مكالمة النتائج الربع سنوية للشركة للربع الرابع من عام 2024 أمس الخميس.

في العام الماضي، كان الإصدار الأول من Apple Intelligence يدعم اللغة الإنجليزية الأمريكية فقط، لاحقًا، في ديسمبر، عندما أصدرت الشركة تحديث iOS 18.2، تضمن دعمًا للغة الإنجليزية في اللغات الأسترالية والكندية ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.



ولم تكشف الشركة عن خطط لطرح مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي والبر الرئيسى للصين.

وأشار كوك أيضًا إلى أن الإصدار الجديد من Siri، الذى يفهم السياق الذى يظهر على الشاشة، سيصدر "خلال الأشهر القليلة.