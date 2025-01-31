شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنتاجون تدرس حظر DeepSeek لاتصاله بخوادم صينية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص شروط خدمة DeepSeek صراحة على أنها تقوم بتخزين بيانات المستخدم على خوادم صينية وأنها تحكم تلك البيانات بموجب القانون الصيني - الذي يفرض التعاون مع وكالات الاستخبارات في البلاد.

وذكرت بلومبرج، أن هذا لم يمنع موظفي وزارة الدفاع الأمريكية من الوقوع في ضجيج DeepSeek هذا الأسبوع وربط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بعملهم بالخوادم الصينية، باستخدام الخدمة لمدة يومين على الأقل.

وبدأ البنتاجون منذ ذلك الحين في حظر تطبيق DeepSeek على بعض شبكاته، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان بعض الموظفين الوصول إلى الخدمة، وفقًا لبلومبرج.

وتتصارع حكومة الولايات المتحدة مع الآثار المترتبة على الأمن القومي الناجمة عن الاهتمام المتزايد بروبوت الدردشة الصيني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي صعد إلى قمة متجري أبل وبلاي في الولايات المتحدة.

وفي 24 يناير، منعت البحرية الأمريكية الموظفين من الوصول إلى DeepSeek بسبب مخاوف أمنية وأخلاقية، حسبما ذكرت شبكة CNBC