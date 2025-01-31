شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتفوق على أمازون ومايكروسوفت لتتصدر قائمة الشركات الأكثر إثارة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

احتلت شركة أبل المركز الأول في التصنيف السنوي لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم للمرة الثامنة عشر، بناءً على استطلاع شمل 3380 من المديرين التنفيذيين والمديرين والمحللين، حيث احتفظت أمازون ومايكروسوفت بالمركزين الثاني والثالث للعام السادس على التوالي.

وفي الوقت نفسه، صعدت إنفيديا ستة مراكز لتأمين المركز الرابع، وذلك بفضل دورها المتنامي في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كشف تقرير جديد النسخة السابعة والعشرون من قائمة فورتشن لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم، أن شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، تراجعت مركزين لتحتل المركز التاسع هذا العام، لتعود إلى ترتيبها من عام 2023.



وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من الحركة في قطاع الإعلام والترفيه، حيث تراجعت ديزني قليلاً إلى المركز 13، نزولاً من المركز 12 الذي احتلته العام الماضي.



يأتى صعود عملاق البث بعد تقرير أرباح قوي، أظهر أن الإيرادات بلغت 10.25 مليار دولار في الربع الرابع، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نتفليكس 10 مليارات دولار في ربع واحد.

بشكل عام، ظلت الشركات العشر الأولى دون تغيير عن العام الماضي، مع تحول ملحوظ: صعدت إنفيديا إلى أولى المراكز، مما دفع الشركات الأخرى إلى أسفل درجة، مدفوعة بالطلب الهائل على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تلبيه شرائح وحدة معالجة الرسومات الخاصة بها وتسريعها.