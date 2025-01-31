شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبو فيس.. علماء الفلك يحذرون من كويكب مدمر يهدد الأرض فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك،كويكبًا جديدًا قد يضرب الأرض في غضون سبع سنوات فقط، حيث توقع العلماء بوجود احتمالًا واحدًا أن يضرب الكويكب الأرض في عام 2032، فقد أضيفت تلك الصخرة إلى قائمة المخاطر التي تهدد الأرض التي وضعتها وكالة ناسا.

وقد تم اكتشاف الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2024 YR4، مؤخرًا من قبل العلماء، ويُعتقد أن عرضه يبلغ 55 مترًا، أي ما يعادل نصف طول ملعب كرة القدم تقريبًا، ولقد وضع مقياس تورينو - مقياس المخاطر الذي وضعته وكالة ناسا - الكويكب 2024 YR4 عند ثلاثة من أصل 10، مما يعني أنه كويكب "يستحق اهتمام علماء الفلك".

وأشارت وكالة ناسا للتصنيف الثلاثي، إلى أن الحسابات الحالية منحت الكويكب فرصة بنسبة 1% أو أكثر لاصطدام الأرض.

ومن جانبه قال ديفيد رانكين، المهندس في مسح كاتالينا للسماء، على موقع بلو سكاي: "هذه واحدة من أعلى احتمالات الاصطدام بصخرة كبيرة الحجم على الإطلاق، مما يجعلها على مقياس تورينو 3.

وقد أطلق على الكويكب ايضا اسم 99942 أبوفيس ، ويعد الصخرة الفضائية الوحيدة الأخرى التي حصلت على درجة أعلى على مقياس تورينو، ففي عام 2004، تم تصنيفه في المرتبة الرابعة وحذر الخبراء من أن الكويكب قد يصطدم بالأرض في عام 2029.