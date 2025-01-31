شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يخطو DeepSeek على نفس خطوات تيك توك نحو الحظر عالميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب برنامج DeepSeek في حدوث مشكلة كبيرة في بداية الأسبوع الماضي من شهر يناير، فقد أدت شعبيته إلى حالة من الذعر فى سوق الأوراق المالية جعلت المليارديرات يخسرون مليارات الدولارات والشركات ومئات المليارات.

وقالت لاري إليسون، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة أوراكل، انخفض صافي ثروته بنحو 28 مليار دولار، كما انخفضت صافي ثروة جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Nvidia، انخفض بنحو 21 مليار دولار، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 1.5% يوم الاثنين الماضي.

كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.4% في رابع أسوأ يوم له خلال العامين الماضيين، وانخفضت قيمة Nvidia بنسبة 17% (انخفاض بقيمة 589 مليار دولار، وهي أكبر خسارة في يوم واحد لأي شركة عامة في التاريخ)، وتراجع سهم برودكوم %17، كما انخفض سهم TSMC بنسبة 13٪.

و DeepSeekأحدث نظام تعطيل صيني ومصدر لفقدان النوم بالنسبة للمسؤولين والمليارديرات الغربيين، حيث يتصدر DeepSeek متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، ولا يزال التطبيق المجاني الأكثر شعبية (في الوقت الحالي) لأجهزة iPhone.

وفي هذه المرحلة، لا أحد يعرف ما سيكون مصير DeepSeek، وهل سيتخذ نفس مصير تطبيق TikTok ، بعدما قررت إيطاليا حظره بالفعل.

وقد أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek بسبب عدم كفاية الشفافية فيما يتعلق بتعامله مع البيانات الشخصية، حسبما ذكرت رويترز.

واعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، لم يعد من الممكن الوصول إلى DeepSeek من خلال متاجر تطبيقات Apple أو Google في إيطاليا.

جاء هذا الإجراء بعد طلب الهيئة للحصول على تفاصيل حول كيفية قيام النموذج بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، بما في ذلك مصادر المعلومات والاستخدام المقصود لها وما إذا كان يتم تخزين أي بيانات في الصين.