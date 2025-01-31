شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة قضاها المستخدمون أمام "الموبايل" خلال 2024 حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير لحالة الهاتف المحمول لعام 2025 ، عن استخدامات المستخدمين بالولايات المتحدة الأمريكية لهواتفهم خلال 2024، فقد رصد التقرير أن سوق الهاتف المحمول لازال الأكثر نضجًا، على الرغم من تباطأ نمو الوقت على الأجهزة، لكن الإيرادات لا تزال في ارتفاع، خاصة في القطاعات غير المتعلقة بالألعاب.

وعلى مستوى العالم، فقد أمضى المستخدمون 4.2 تريليون ساعة في التحديق في شاشات الهاتف المحمول، وهذا يعني أكثر من 500 ساعة في المتوسط لكل شخص على وجه الأرض في عام 2024، أي أكثر من 13 دقيقة في كل ساعة استيقاظ.

323 مليار ساعة قضوها الامريكان على أجهزتهم المحمولة خلال 2024



وحقق المستخدمون في الولايات المتحدة 323 مليار ساعة على أجهزتهم المحمولة، بانخفاض طفيف عن 325 مليار ساعة في عام 2023.



ففي عام 2024، شهدت الإيرادات من عمليات الشراء داخل التطبيق (IAP) والاشتراكات قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 13٪ على أساس سنوي (على أساس سنوي) لتصل إلى 150 مليار دولار على مستوى العالم.

حجم الانفاق على شراء الهواتف المحمولة



وشهدت أمريكا الشمالية وأوروبا نموا قويا بشكل خاص، حيث قادت الولايات المتحدة المجموعة، حيث بلغ إنفاقها الاستهلاكي 52 مليار دولار.

وأرجع التقرير السبب في هذا الارتفاع إلى قضاء الأشخاص وقتًا أطول من أي وقت مضى على أجهزتهم، حيث باتوا يشعرون براحة أكبر في إجراء عمليات الشراء عليها.