شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل انتهك DeepSeek الملكية الفكرية لتطبيق ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز التطبيق الصيني DeepSeek في الآونة الأخيرة تطبيق ChatGPT، أحد أشهر برامج الدردشة الآلية في العالم، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا في متجر التطبيقات الأمريكي.

و بعد فترة وجيزة، أعرب OpenAI، مبتكر ChatGPT، عن مخاوفه بشأن احتمال حدوث انتهاك للملكية الفكرية، وبحسب ما ورد، وجدت OpenAI أدلة تشير إلى أن شركة DeepSeek الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي ربما استخدمت سرًا البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة تقنية OpenAI لتعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإذا تبين أن هذا صحيح، فإن DeepSeek سينتهك شروط خدمة OpenAI.

وتدور المشكلة حول عملية تُعرف باسم "التقطير"، حيث يأخذ المطورون مخرجات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا ويستخدمونها لتدريب نماذج أصغر، وعلى الرغم من أن هذه تقنية شائعة في عالم الذكاء الاصطناعي، إلا أن OpenAI تقول إن DeepSeek قد تجاوزت الحدود باستخدام هذه الطريقة لإنشاء نموذج منافس.

و شارك ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أنه عثر على أدلة تدعم الادعاء بأن DeepSeek استخدمت في الواقع نماذج OpenAI لتعزيز قدراتها الخاصة.

في المقابل، لم تشارك OpenAI أي تفاصيل أو تفاصيل إضافية حول الأدلة التي وجدتها، ومع ذلك، تنص شروط الخدمة بوضوح على أنه لا يُسمح للمستخدمين "بنسخ" أي من خدماتها أو استخدام المخرجات لإنشاء نماذج تتنافس مع OpenAI.

يُذكر أن OpenAI، جنبًا إلى جنب مع شريكتها Microsoft، بحثت في الحسابات المرتبطة بـ DeepSeek العام الماضي، بعدما تم الاشتباه في أن هذه الحسابات تستخدم واجهة برمجة تطبيقات OpenAI لأغراض التقطير، ونتيجة لذلك، تم حظر وصولها بسبب انتهاك شروط الخدمة.

وقد دخل DeepSeek إلى دائرة الضوء في وقت سابق من هذا الشهر مع إطلاق R1، وهو نموذج تفكير مصمم لتقسيم الطلبات إلى خطوات متعددة، حيث تم بناء R1 على نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي لشركة DeepSeek، V3، والذي تدعي الشركة أنها طورته مقابل ما يزيد قليلا عن 5.6 مليون دولار ــ وهو جزء صغير من الاستثمارات الضخمة التي تضخها عادة شركات عملاقة مثل OpenAI، وMeta، وGoogle في مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

