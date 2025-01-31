شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.3 يُقدم ميزة الاتصال عبر Starlink.. ما هى وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل تحديث iOS 18.3 مع مجموعة من الميزات الجديدة وتحسينات الأمان وإصلاحات الأخطاء، ومن بين أبرز الميزات التي تم تقديمها دعم الاتصال عبر أقمار Starlink الصناعية، وهي تقنية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية حتى في حالة عدم توفر شبكة خلوية.

شراكة سرية بين آبل وSpaceX وT-Mobile

وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ، كانت آبل تعمل سرًا مع شركتي SpaceX وT-Mobile لجلب الاتصال عبر أقمار Starlink إلى أجهزة iPhone.

وأكد التقرير أن T-Mobile بدأت بالفعل في اختبار الخدمة الجديدة على عدد محدود من أجهزة iPhone.

كيف تعمل تقنية Starlink على iPhone؟

عند فقدان إشارة الشبكة الخلوية في هواتف T-Mobile iPhone، ستحاول الأجهزة المشتركة في برنامج Starlink الاتصال بأقمار SpaceX الصناعية تلقائيًا.

يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية من خلال قائمة الإعدادات لاستخدام شبكة Globalstar أو الاتصال بخدمات الطوارئ عبر آبل.

حاليًا، يقتصر دعم Starlink على إرسال الرسائل النصية فقط، لكن من المتوقع أن تضيف SpaceX وT-Mobile دعمًا للمكالمات الصوتية ونقل البيانات في المستقبل.

فرق رئيسي بين Starlink وخدمة Globalstar من آبل

خدمة Starlink متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة، على عكس خدمة Globalstar من آبل، التي تعمل في عدة دول حول العالم.

كما أشار تقرير بلومبرغ إلى اختلاف آخر مهم، حيث أن ميزة Globalstar تتطلب من المستخدم توجيه هاتفه يدويًا نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعي، بينما تعمل تقنية Starlink تلقائيًا حتى عندما يكون الهاتف في جيب المستخدم.

تحديث iOS 18.3: الميزات الجديدة

إلى جانب دعم Starlink، يجلب iOS 18.3 تحسينات ملحوظة على بعض الميزات القديمة بالإضافة إلى ميزات جديدة، منها:

عودة ميزة العمليات المتكررة في الآلة الحاسبة

أعاد التحديث ميزة العمليات المتكررة في تطبيق الآلة الحاسبة، وهي ميزة كانت موجودة في iOS 17 ولكن تمت إزالتها في iOS 18، مما أثار استياء المستخدمين الذين يعتمدون عليها في الحسابات السريعة.

تحسينات خاصة بهواتف iPhone 16

يوفر التحديث عناصر تحكم محسّنة في الكاميرا لمستخدمي iPhone 16، مما يتيح لهم تثبيت التعريض الضوئي والتركيز التلقائي بسهولة من خلال الضغط المطول على زر التحكم في الكاميرا.

كما قدم ميزة الذكاء البصري التي تسمح للمستخدمين بمسح الملصقات التي تحتوي على مواعيد وأماكن وتحويلها إلى أحداث في التقويم تلقائيًا، بالإضافة إلى التعرف الفوري على النباتات والحيوانات لعشاق الطبيعة.

تحسين عرض ملخصات الإشعارات

في iOS 18.3، أصبحت ملخصات الإشعارات تظهر بنص مائل، مما يجعلها أكثر تميزًا عن الإشعارات العادية.

تحسينات على ميزة Genmoji والأمان

أصبح إنشاء واستخدام رموز Genmoji أسهل في تطبيق الرسائل والتطبيقات الأخرى المدعومة. من ناحية الأمان، عالج التحديث 20 ثغرة أمنية وأدخل تحسينات جديدة تمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الصوتية والمرئية الحساسة على أجهزة iPhone.

يجلب تحديث iOS 18.3 ميزات مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، بدءًا من دعم الاتصال عبر أقمار Starlink الذي يمكن أن يغير مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى تحسينات في الكاميرا، الإشعارات، والأمان. وبينما لا تزال بعض الميزات، مثل دعم المكالمات الصوتية ونقل البيانات عبر Starlink، قيد التطوير، فإن هذه الخطوة تُظهر طموح آبل في تحسين الاتصال حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات خلوية.