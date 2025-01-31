شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم نموذج DeepSeek إلى السحابة الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط ادعاءات OpenAI، الشريك والمتعاون الوثيق مع Microsoft، أن DeepSeek سرق عنوان IP الخاص به وانتهك شروط الخدمة الخاصة به، لكن مايكروسوفت لا تزال تريد نماذج DeepSeek الجديدة اللامعة على منصتها السحابية.

وقد أعلنت Microsoft، أن R1، ما يسمى بنموذج الاستدلال لـ DeepSeek، متاح على خدمة Azure AI Foundry، وهي منصة Microsoft التي تجمع عددًا من خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تحت شعار واحد.

و قالت شركة Microsoft، إن إصدار R1 على Azure AI Foundry، خضع لتقييمات صارمة للفريق الأحمر والسلامة، بما في ذلك تقييمات تلقائية لسلوك النموذج ومراجعات أمنية واسعة النطاق للتخفيف من المخاطر المحتملة.

وقالت مايكروسوفت، إن العملاء سيتمكنون في المستقبل القريب من استخدام النكهات "المقطرة" لـ R1 للتشغيل محليًا على أجهزة الكمبيوتر Copilot +، وهي العلامة التجارية لأجهزة Windows التي تعمل بنظام Windows والتي تلبي متطلبات معينة للاستعداد للذكاء الاصطناعي.

وتابعت Microsoft، انها تواصل توسيع كتالوج النماذج في Azure AI Foundry، لترى كيف يستفيد المطورون والمؤسسات من النموذج، لتقديم تجارب تحويلية، حيث تعد إضافة R1 إلى الخدمات السحابية من Microsoft أمرًا هاما، مع الأخذ في الاعتبار أن Microsoft قد بدأت تحقيقًا في إساءة استخدام DeepSeek المحتملة لخدماتها وخدمات OpenAI.

وفقًا لباحثين أمنيين يعملون لدى Microsoft، ربما يكون DeepSeek قد قام بتسريب كمية كبيرة من البيانات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenAI في خريف عام 2024.

وقد أبلغت مايكروسوفت، التي تعد أيضًا، أن OpenAI بالنشاط المشبوه، وفقًا لبلومبرج، لكن R1 يمتلك شهرة واسعة ، وربما تم إقناع Microsoft بإدراجه في حظيرتها السحابية بينما لا يزال يحتفظ بالجاذبية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت قد أجرت أي تعديلات على النموذج لتحسين دقته، ومكافحة الرقابة التي تفرضها، وفقًا لاختبار أجرته منظمة موثوقية المعلومات NewsGuard، يقدم R1 إجابات غير دقيقة أو غير إجابات بنسبة 83% من الوقت عند سؤاله عن

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ووجد اختبار منفصل أن R1 يرفض الإجابة على 85% من المطالبات المتعلقة بالصين، وربما نتيجة لذلك، نتيجة للرقابة الحكومية التي تخضع لها نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة في البلاد.