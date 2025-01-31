شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعد لإطلاق خدمة التاكسى الآلى بدون سائق فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، خلال مكالمة أرباح يوم الأربعاء، أن الشركة ستطلق خدمة "روبوتاكسي" بدون سائق في أوستن بتكساس، بحلول يونيو 2025.

وأوضح ماسك أن المركبات ستعمل دون أي شخص داخلها، في خطوة أولى نحو تحقيق القيادة الذاتية الكاملة.

وقال ماسك، "نريد فقط أن نبدأ بحذر، والتأكد من أن كل شيء يسير بأمان، ثم التوسع تدريجيًا، مع ضمان سلامة الجمهور والمسافرين داخل السيارة كأولوية قصوى."

تفاصيل الخدمة الجديدة

• المركبات ستكون جزءًا من أسطول تمتلكه شركة تسلا نفسها، ولن تكون سيارات مملوكة للعملاء.

• ستكون الخدمة متاحة للرحلات المدفوعة، حيث ستصل السيارات إلى الركاب دون وجود سائق خلف المقود.

• الخدمة ستبدأ بتجربة محدودة في أوستن، قبل أن يتم توسيعها إلى مناطق أخرى لاحقًا.

وعود متكررة وتأخير مستمر

على مر السنين، تعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب وعوده المتكررة بأن السيارات ذاتية القيادة ستصبح حقيقة خلال عام أو عامين، دون أن يتمكن من الوفاء بها. لكن هذه المرة، أكد ماسك أن الإطلاق أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف: "هذا ليس سيناريو بعيد المدى أو خيالي… نحن نتحدث عن شيء سيحدث في غضون خمسة إلى ستة أشهر فقط."

الاعتماد على القيادة الذاتية الكاملة (FSD)

• أكدت تسلا في رسالة إلى المستثمرين أن مستخدمي سياراتها قد قطعوا أكثر من 3 مليارات ميل باستخدام نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD - Supervised) منذ يناير.

• رغم ذلك، لا يزال يتعين على السائقين الانتباه للطريق، لأن النظام لا يجعل السيارة مستقلة تمامًا بعد.

• الشركة زادت من قدرة الذكاء الاصطناعي على التدريب بنسبة 400% خلال عام 2024، مما قد يعزز أداء القيادة الذاتية في المستقبل.

في فيديو حديث نشرته تسلا، ظهرت عشرات سيارات Model 3 و Model Y تسير بدون تدخل بشري لمسافة 1.2 ميل على طرق مغلقة داخل مصانع تسلا. وأكد ماسك أن سيارات تسلا في مصنعها بتكساس ستبدأ قريبًا في العمل بنفس الطريقة دون سائقين بشريين.

تعتمد تسلا على الكاميرات فقط لتشغيل نظام الرؤية في سياراتها، على عكس الشركات الأخرى التي تستخدم تقنيات ليدار كوسيلة إضافية لزيادة الدقة والأمان.

ومع ذلك، تعرضت الشركة لانتقادات بسبب عدم شفافيتها في تقديم إحصائيات السلامة. كما أن نظام FSD لا يزال يواجه تحديات، مثل:

• التعامل مع الطرق الرطبة والتوهج الناتج عن أشعة الشمس.

• عدم التعرف على الدراجات النارية بشكل صحيح، مما أدى إلى وقوع حوادث مميتة، بما في ذلك وفاة سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 28 عامًا بالقرب من سياتل في وقت سابق من هذا العام.

اختبار الخدمة في كاليفورنيا وتوسيعها في المستقبل

بدأت تسلا باختبار خدمة التاكسي الآلي مع موظفيها في منطقة خليج سان فرانسيسكو العام الماضي. في هذه الاختبارات، كانت السيارات تأتي ومعها سائقون احتياطيون مستعدون للتدخل في حال حدوث أي خطأ.

وقال ماسك إنه واثق من أن تسلا ستطلق خدمة FSD بدون إشراف في كاليفورنيا ومناطق أخرى في الولايات المتحدة خلال هذا العام. ومع ذلك، فإن الشركة لا تمتلك حاليًا تصريحًا قانونيًا لتشغيل خدمة التاكسي الذاتي تجاريًا في كاليفورنيا، مما قد يمثل عقبة أمام خطط التوسع.

نظرة مستقبلية: سيارة “Cybercab” قادمة فى 2026

إلى جانب إعلان إطلاق روبوتاكسي، كشف ماسك العام الماضي عن تصميم سيارة الأجرة الكهربائية الجديدة “Cybercab”، والتي من المقرر أن تدخل خط الإنتاج بحلول عام 2026.

يبدو أن تسلا مصممة على قيادة مستقبل السيارات ذاتية القيادة، لكن تظل هناك أسئلة حول مدى أمان هذه التكنولوجيا وجاهزيتها الفعلية للاستخدام العام.

وإذا تمكنت الشركة من تجاوز العقبات القانونية والتقنية، فقد يكون عام 2025 نقطة تحول في عالم النقل الذكي.