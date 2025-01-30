تكنولوجيا: الكشف عن متطلبات الحاسب لتشغيل Marvel’s Spider-Man 2 القادمة 31 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nixxes و Insomniac أخيرًا (وسط غياب تام للتسويق من Sony) عن متطلبات تشغيل لعبة Marvel’s Spider-Man 2 على الحاسوب والقادمة في 31 يناير، مثل دعم الشاشات فائقة الاتساع (حتى 48:9)، وتقنيات Nvidia DLSS Ray Reconstruction و DLSS 3.0 و FSR 3.1 بالإضافة إلى Frame Generation، و Intel XeSS. وعلى صعيد الأجهزة، يمكنك تشغيل اللعبة على أي جهاز من الأجيال التي جائت في السنوات الخمس الماضية.

بدون تتبع الأشعة، يمكنك تشغيل اللعبة على معالج Intel من الجيل الثامن أو معالج Zen 2 وبطاقة رسومات GTX 1650 / RX 5500. ولكن هذا سيمنحك 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل، وهو أمر جيد بالنظر إلى عمر الجهاز. للحصول على 60 إطارًا في الثانية، ستحتاج إلى ترقية بطاقة الرسومات إلى RTX 3050 / RX 5700. أخيرًا، لتشغيل اللعبة بدقة 1440 بكسل، يلزم معالج Core i5-11400 / Ryzen 5 5600 مع بطاقة GeForce RTX 3070 / RX 6800. هذه المتطلبات المتواضعة نسبيًا ليست مفاجئة، نظرًا لأن اللعبة يمكن أن تعمل على PlayStation 4 الذي يبلغ عمره اكثر من 10 سنوات.

تتطلب Marvel’s Spider-Man 2 أجهزة أقوى بكثير إذا كنت ترغب في تجربتها بكافة امكانياتها وتتبع الأشعة. لتجربة 4K سلسة مع كل شيء في أعلى إعداداته، RTX 4090 بالإضافة إلى Ryzen 7 7800X3D / Core i9-12900K وذاكرة عشوائية 32 جيجابايت لن يكون كافيًا. ولكن، يمكن للاعبين بدقة 1440 بكسل استخدام Core i7-12700K / Ryzen 9 5900X بالإضافة إلى Radeon RX 7900 XTX / RTX 4080.

لم يتم تحديد ما إذا كانت الدقة المذكورة أعلاه تتضمن أدوات الترقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسوف تتوفر Marvel’s Spider-Man 2 في إصدارين: Standard و Ultimate. مثل إصدار البلايستيشن، يمنحك الإصدار الأخير بعض المزايا والأزياء داخل اللعبة التي لا يمكن فتحها بطريقة أخرى.

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