شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Threads تضيف 20 مليون مستخدم شهريًا منذ ديسمبر لتصل إلى 320 مليونًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف منصة Threads، على نمو خدمة المدونات الصغيرة التابعة لـ Meta، بوتيرة سريعة حيث ينجذب المستخدمون إلى التطبيق على المنافسين مثل X.

كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، خلال عرض أرباح الشركة للربع الرابع، أن Threads لديها الآن 320 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، مقارنة ب 300 مليون الشهر الماضي، وقد كان لدى التطبيق 275 مليون مستخدم نشط شهريًا في نوفمبر

وأشار الى أن الزيادة في عدد المستخدمين النشطين شهريًا، على الرغم من تواضعها، تعد بمثابة مؤشر على أن Threads تحافظ على مكانتها كمنصة مفضلة للعديد من المستخدمين وسط مشهد مزدحم بتطبيقات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك Bluesky وMastodon وX وغيرها، و بالمقارنة، بلوسكي تشهد تباطؤًا في النمو، مع زيادة أقل من 10% على أساس شهري في ديسمبر 2024، بعد نمو ملحوظ بنسبة 189% في نوفمبر

وفقًا لشركة التحليلات Sameweb، فإن لدى Bluesky الآن إجمالي 26.44 مليون مستخدم، بالإضافة إلى ذلك، أشار زوكربيرج إلى أن Threads تضيف أكثر من مليون اشتراك يوميًا.

وتعمل Meta على جذب المزيد من المستخدمين إلى Threads من خلال تقديم ميزات بانتظام مثل جدولة المنشورات والسماح للأشخاص برؤية عدد المشاهدات على منشوراتهم الفردية،بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن Meta قد تتطلع إلى الاستفادة من النطاق الموسع لـ Threads من خلال تجربة إعلانية جديدة في الولايات المتحدة واليابان.

وقد سلطت سوزان لي، المديرة المالية لشركة Meta، الضوء أيضًا على أن Threads تجري العديد من التحديثات لأنظمة التوصيات الخاصة بها، والتي تهدف إلى "إعطاء الأولوية للمنشورات الأحدث، وإظهار المحتوى من كبار المبدعين، والتأكد من رؤية الأشخاص لمزيد من المحتوى من الحسابات، مؤكدة أن الشركة تواصل تحسين الخلاصات المخصصة للسماح للمستخدمين بإنشاء خلاصات أكثر تخصيصًا بناءً على اهتماماتهم.