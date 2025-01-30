تكنولوجيا: ظهور صور لنموذج أولي لجهاز Xperia XA2 يقال أنه كان هجين من Walkman وPSP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت صور من نموذج أولي لجهاز Sony Xperia XA2 على Reddit، تُظهر الصور أن هذه الوحدة تحمل نقش “PSP PlayStation Portable” على أحد جوانبها، بينما تحمل شعار Walkman على الحافة العلوية. اقترح ناشر الصور الأصلي أن الهاتف كان سيمثل “اكتشافًا مذهلًا” و”جوهرة مخفية لتكنولوجيا الهاتف المحمول” اذا قام بدعم الجهازين معاً في هاتف.

ويتظهر الصور انه يحتوي أيضًا على بعض ملفات APK لتشغيل محاكي ألعاب PS1 و PS2 وبقدر ما يرغب العديد من عشاق Sony في تصديق أن الشركة التي تخلت على ما يبدو عن خط Xperia كانت ذات يوم مبتكرة للغاية لأنتاج مثل هذا الهجين، فمن المرجح أن النقوش أُضيفت في وقت لاحق، ربما “لإضفاء الإثارة” على نموذج XA2 الأولي.

وبالرجوع للجداول الزمنية فقد تم إصدار هاتف Xperia XA2، الذي جاء مع Snapdragon 630 وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت، في فبراير 2018. في هذه المرحلة، توقفت هواتف Walkman و PlayStation Portable عن الإنتاج. استمرت سلسلة W الرئيسية من هواتف Walkman من 2005 حتى 2011، بينما تم إيقاف PSP في عام 2014. لن يكون هناك سبب لوجود هذه النقوش على نموذج XA2 الأولي، وإذا كانت Sony تعمل على مثل هذا الجهاز الهجين، فمن المرجح أن يكون Xperia XZ2 القوي في ذلك الوقت.

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