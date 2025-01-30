شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تاريخ من حظر التطبيقات الصينية..الهند تعلن السماح لتطبيق DeepSeek بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، بالتقدم الذي أحرزته شركة DeepSeek، وقال إن بلاده ستستضيف نماذج اللغات الكبيرة لمختبر الذكاء الاصطناعي الصيني على الخوادم المحلية، في افتتاح نادر للتكنولوجيا الصينية في الهند.



كما قال وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو يوم الخميس، ردًا على الانتقادات التي تلقتها نيودلهي بسبب استثمارها في الذكاء الاصطناعي، والذي كان أقل بكثير من العديد من الدول الأخرى: "لقد رأيتم ما فعلته شركة DeepSeek – 5.5 مليون دولار ونموذج قوي للغاية".



منذ عام 2020، حظرت الهند أكثر من 300 تطبيق وخدمة مرتبطة بالصين، بما في ذلك TikTok وWeChat، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ولكن يبدو أن الموافقة على السماح باستضافة DeepSeek في الهند مشروطة بتخزين النظام الأساسي ومعالجة جميع بيانات المستخدمين الهنود محليًا، بما يتماشى مع متطلبات توطين البيانات الصارمة في الهند.



وقال فايشناو في مؤتمر صناعي: "يمكن معالجة مشكلات خصوصية البيانات المتعلقة بـ DeepSeek من خلال استضافة نماذج مفتوحة المصدر على خوادم هندية".

ومن المحتمل أن تتم استضافة نماذج DeepSeek في مرفق حوسبة الذكاء الاصطناعي الجديد في الهند، حيث يتم تشغيل المنشأة بواسطة 18693 وحدة معالجة رسومات (GPUs)، أي ما يقرب من ضعف هدفها الأولي - ما يقرب من 13000 منها عبارة عن وحدات معالجة رسوميات Nvidia H100، وحوالي 1500 وحدة معالجة رسوميات Nvidia H200.



وهناك حوالي 10 آلاف وحدة معالجة رسوميات جاهزة للنشر، ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملياتها "في الأيام المقبلة"، بحسب الوزير.

وستقدم المنشأة أيضًا خدمات الحوسبة بخصومات كبيرة للشركات في الهند.



وقال فايشناو إنه سيتم تقديم حوسبة الذكاء الاصطناعي القياسية بخصم 42% عن أسعار السوق، وسيتم خصم الحوسبة عالية الدقة بنسبة 47%.



وتأتي تصريحات الوزير بعد يوم من إزالة تطبيق DeepSeek الذي يحمل اسمه من متاجر تطبيقات Apple وGoogle في إيطاليا، بعد أن قالت هيئة حماية البيانات في ذلك البلد إنها تسأل عن كيفية استخدام الشركة الصينية للبيانات الشخصية للإيطاليين وتخزينها.