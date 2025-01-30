شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق DeepSeek يجرى إصلاحًا لقاعدة بيانات تضم سجلات دردشة لأكثر من مليون سجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي،إصلاحا لقاعدة بيانات خلفية مكشوفة كانت تسرب معلومات شديدة الحساسية، بما في ذلك سجلات دردشة المستخدم ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، إلى الإنترنت المفتوح.

لم تكن قاعدة بيانات DeepSeek محمية بكلمة مرور، مما يسمح لأي شخص على الإنترنت بالوصول إلى أكثر من مليون سجل غير مشفر بداخلها.

و قال باحثو الأمن في شركة Wiz العملاقة السحابية إنهم عثروا على قاعدة البيانات المكشوفة وقاموا بتنبيه DeepSeek، الذي قام بعد فترة وجيزة بإيقاف قاعدة البيانات عن العمل.

ووفقًا لـ Wired، قال باحثو Wiz إن سجلات الدردشة المكشوفة كانت باللغة الصينية ولكن يمكن ترجمتها بسهولة، ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان أي شخص آخر، بخلاف Wiz، قد عثر على قاعدة البيانات قبل تأمينها، ولا يُعرف أيضًا المدة التي تم فيها كشف قاعدة البيانات.

ولم يستجب DeepSeek لطلب التعليق، وغالبًا ما يكون سبب قواعد البيانات التي تم تكوينها بشكل خاطئ خطأً بشريًا، وليس بسبب نية خبيثة.

وقد شهد برنامج DeepSeek شعبية كبيرة منذ إطلاقه للعامة في ديسمبر