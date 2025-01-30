تكنولوجيا: تسريبات: Vivo V50 يظهر بلون أحمر وردي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق سلسلة V40 من الفئة المتوسطة في يوليو 2024، تستعد Vivo لإطلاق خليفتها، Vivo V50. من المتوقع أن يطرح نسخة أخرى أيضًا V50 Pro، ولكن لا تتوفر معلومات كثيرة حول هذا الطراز حتى الآن. أما بالنسبة لـ Vivo V50 القياسي، فقد تم اعتماده بالفعل في مناطق مختلفة حول العالم. ويكشف تسريب حديث عن الجهاز بلون جديد قد يكون حصريًا للسوق الهندية.

يأتي التسريب من Yogesh Brar على منصة التواصل الاجتماعي X، حيث يكشف عن صورة لـ Vivo V50 بلون أحمر وردي جديد. ويدعي المُسرّب أن هذا اللون مستوحى من حفلات الزفاف الهندية. وتكشف الصورة عن وجود كاميرا خلفية مزدوجة بالإضافة إلى علامة Zeiss.

تشير التقارير السابقة إلى أن Vivo V50 سيكون نسخة مُعاد تسميتها من Vivo S20 الذي تم إطلاقه في الصين. ومع ذلك، قد تكون هناك اختلافات طفيفة، خاصة فيما يتعلق بسعة البطارية.

من المتوقع أن يحتوي Vivo V50 على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز. ويدعي المُسرّب Yogesh Brar أيضًا أن شاشة V50 ستكون منحنية من الاطراف الأربعة على غرار الهاتف الرائد Vivo X200 Pro.

قد يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 3. قد يتميز إعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، قد تكون هناك كاميرا بدقة 50 ميجابكسل في الأمام.وأيضاً من المتوقع أن تكون سعة البطارية الكبيرة من أبرز مميزات الهاتف. يُشاع أن الهاتف يتمتع ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع الحفاظ على تصميم نحيف. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن السريع بقوة 90 وات. وسيأتي الهاتف في الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

المصدر