شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20 مليون دولار تسوية.. كيف تحصل على تعويض من أبل بسبب خلل الساعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

وافقت أبل على دفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية بشأن خلل بطاريات ساعة أبل، ولكن من هؤلاء المستخدمين المستحقين للدفع؟ وكيف يمكنهم الحصول على حصتهم من المبلغ؟ كل هذه التفاصيل نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

من المستحقين لمبالغ التسوية؟

يجب أن تكون قد امتلكت إحدى ساعات أبل المتضررة (ساعة الجيل الأول، وطرازات Series 1 وSeries 2 وSeries 3).

يجب أن يكون لدى أبل سجلات تُظهر أنك اشتكيت لشركة التكنولوجيا العملاقة بشأن انتفاخ البطارية فى ساعة أبل.

يجب أن تكون الساعة قد استُخدمت للاستخدام الشخصى و/أو المنزلى في أى وقت من 24 أبريل 2015 إلى 6 فبراير 2024.

إذا كنت قد رفعت دعوى قضائية جماعية من قبل، فأنت تعلم أنه يمكنك اختيار عدم المشاركة في التسوية والمجازفة بمواجهة أبل منفردًا، أو يمكنك المضي قدمًا وتقديم مطالبة.

إذا أظهرت سجلات أبل أنك عضو في فئة التسوية، فيمكنك استلام دفعتك دون تقديم مطالبة.

ومع ذلك، قد ترغب في تأكيد طريقة الدفع التي حددتها ومعلومات الدفع الخاصة بك فقط للتأكد من استلامها.

كما سيتلقى أعضاء فئة التسوية بطاقة بريدية تفيد بأنهم مؤهلون لتلقي جزء من التسوية.

وقبل 10 أبريل، سيحتاج أعضاء فئة التسوية إلى تزويد المحكمة بطريقة الدفع التي يريدون استخدامها.

خيارات استلام المبلغ المستحق

تشمل الخيارات استلام شيك مادي أو شيك إلكتروني أو تحويل ACH (إيداع مباشر) أو بطاقة Visa أو MasterCard افتراضية مدفوعة مسبقًا.

لإرسال اختيار طريقة الدفع الخاصة بك إلى المحكمة، اضغط فوق هذا الرابط وافتح نموذج اختيار الدفع، ويجب أن يتم ذلك بحلول العاشر من أبريل.

سيأخذ المحامون حصة من التسوية البالغة 20 مليون دولار، وسيتم تقسيم ما تبقى على أولئك الذين تعتبرهم المحكمة مؤهلين لتلقي الدفع.

كم يبلغ التعويض المادى لكل مستخدم؟

سيعتمد المبلغ الذي يتلقاه كل مدعٍ على العدد الإجمالي للمدعين الذين يطلبون الدفع من أبل.

ويقدر المبلغ الفعلي للدفع بنحو 20 دولارًا لكل ساعة أبل بحد أقصى 50 دولارًا.

إذا كان لديك أكثر من ساعة أبل عانت من مشكلة البطارية المنتفخة، فيبدو أنه لا يوجد حد لكل شخص على عدد المطالبات التي يمكنك تقديمها.

وفي هذا الصدد، لديك حتى 24 فبراير لاختيار عدم تلقي الدفع، والتعليق على التسوية، ولا يمكن لأعضاء فئة التسوية فعل أي شيء والتأكد فقط من أن دفعهم يأتي عبر الطريقة التي يختارونها وأنه يتم إرساله إلى العنوان الصحيح.

أطلقت شركة أبل الجيل الأول من ساعة أبل في 24 أبريل 2015، وتم إطلاق طرازي Apple Watch Series 1 و2 في سبتمبر 2016 مع إطلاق Series 3 في سبتمبر 2017.