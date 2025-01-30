تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold7 يحصل على ترقية بارزة في الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يظل هاتف Galaxy Z Fold أغلى هاتف ذكي تبيعه سامسونج، حتى مع وصوله إلى الجيل السادس، حيث يتوفر حاليًا بسعر 1,249.99 دولار على أمازون. ورغم أن الشركة نجحت في جعله أنحف مع كل إصدار جديد، إلا أن السلسلة دخلت في مرحلة من التكرار والتوحيد في العديد من الجوانب.

على سبيل المثال، لم تشهد أجهزة الكاميرا أي تغييرات منذ هاتف Galaxy Z Fold4، إذ تم استخدام نفس العتاد في جميع الطرز التي تلت ذلك، باستثناء الإصدارات الخاصة مثل Galaxy Z Fold W25.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حتى هذه الإصدارات الخاصة لا تزال تحتفظ بنفس سعة البطارية البالغة 4400 مللي أمبير، والتي ظهرت لأول مرة في أجهزة سامسونج القابلة للطي عام 2021، إلى جانب دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بنفس السرعة.

لكن يبدو أن إحدى هذه المواصفات على وشك التغيير مع إصدار الجيل السابع من الهاتف. وفقًا للتسريبات، قررت سامسونج رفع قدرة الشحن السلكي في هاتف Galaxy Z Fold7 إلى 45 واط، وهي نفس القدرة التي توفرها في هاتفي Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra.

ورغم أن سعة بطارية الهاتف الجديد لم تُكشف بعد، إلا أنه في حال احتفظ بنفس سعة 4400 مللي أمبير، فمن المتوقع أن يتمكن من الشحن من 0% إلى حوالي 70% خلال 30 دقيقة فقط بفضل الترقية الجديدة.

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