تكنولوجيا: تسريب مبكر يكشف هاتف Nothing Phone (3a) بثلاث كاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يزال إطلاق هاتف Nothing القادم بعيدًا بعض الشيء، لكن ذلك لم يمنع التسريبات من الكشف عن تفاصيل حول ما يُتوقع أن يكون خليفة لهاتف Nothing Phone (2a) الذي صدر العام الماضي، والذي يتوفر حاليًا بسعر 389.99 دولارًا على أمازون.

ظهرت أمس معلومات جديدة حول الهاتف المرتقب، الذي يُعرف باسم Phone (3a)، حيث تشير التسريبات إلى أنه سيأتي بثلاث كاميرات خلفية. بعد ذلك بفترة وجيزة، ظهرت تفاصيل مماثلة حول إصدار Pro من الهاتف، والذي تمت تغطيته في تقرير منفصل.

والآن، انتشرت صورة جديدة يُقال إنها تعود للهاتف، مما يعزز صحة التسريبات السابقة. ومن المثير للاهتمام أن صورة مماثلة لهاتف Phone (2a) ظهرت قبل بضعة أشهر من إطلاقه الرسمي، وكانت مطابقة لتصميمه النهائي.

يبدو أن Phone (3a) يتميز بوحدة كاميرا مركزية تضم ثلاث عدسات: رئيسية، وزاوية عريضة للغاية، وعدسة تيليفوتو. ورغم أن الصورة لا تكشف عن تفاصيل كثيرة، إلا أنها توضح وجود فلاش LED أعلى وحدة الكاميرا. لذلك، من المحتمل أن يعتمد Phone (3a) على تصميم Phone (2a) بدلًا من أن يكون تغييرًا جذريًا عنه.

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