تكنولوجيا: Android 16 سيجبر المطورين على تكييف تطبيقاتهم مع الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن جوجل عازمة على تحسين تجربة التطبيقات على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مع اندرويد 16، حيث تتخذ خطوات لإنهاء حقبة التطبيقات ذات الأشرطة السوداء المزعجة وواجهات الاستخدام غير المحسنة.

عند استخدام أجهزة اندرويد اللوحية أو القابلة للطي، قد يصادف المستخدمون تطبيقات غير محسّنة بواجهات غريبة، حيث تظهر أشرطة سوداء سميكة حول الحواف، أو تكون الأزرار والرموز في أماكن غير مريحة.

ويحدث ذلك لأن جوجل تتيح حاليًا للمطورين قفل اتجاه التطبيق ونسبة العرض إلى الارتفاع على الأجهزة الكبيرة، مما يجعل التطبيق “قابلًا للاستخدام” لكنه يضر بتجربة المستخدم.

بدءًا من اندرويد 16، ستصبح التطبيقات غير المتكيفة مع الشاشات الكبيرة غير صالحة للاستخدام على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

قامت جوجل بتحديث واجهات برمجة التطبيقات المسؤولة عن ضبط الاتجاه وتغيير الحجم، حيث أضافت قيودًا تمنع المطورين من قفل اتجاه التطبيق أو تقييد أبعاده على الشاشات الكبيرة.

وظهر هذا التغيير لأول مرة في النسخة التجريبية الأولى من اندرويد 16، حيث بات النظام الآن يفرض تشغيل التطبيقات بأكمل الشاشة. كما تجبر واجهات برمجة التطبيقات المحدثة التطبيقات على التكيف تلقائيًا مع اتجاه الجهاز، سواء كان عموديًا أو أفقيًا.

نتيجة لهذه التغييرات، ستظهر التطبيقات غير المتكيفة بشكل سيئ للغاية على الأجهزة الكبيرة، ما سيدفع المطورين إلى تحسينها وفقًا لإرشادات تصميم واجهة المستخدم التي تقدمها جوجل. خلاف ذلك، قد تصبح تطبيقاتهم غير قابلة للاستخدام، ما قد يؤدي إلى فقدان المستخدمين.

تؤكد جوجل أن تحسين التطبيقات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة يمكن أن يعزز شعبيتها بشكل كبير. على سبيل المثال، شهد تطبيق Flipaclip زيادة في عدد المستخدمين بعد تحسين واجهته، مما يعكس أهمية التكيف مع متطلبات النظام الجديدة.

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