شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه يوتيوب.. الأطفال يشاهدون الإعلانات المخصصة للأكبر سناً والان مع تفاصيل الخبر

تواجه يوتيوب مشكلة جديدة تخص الأطفال، حيث إنهم يتعرضون لإعلانات لا ينبغي لهم رؤيتها، فهى مخصصة للأكبر سنا، ولعل في إحدى الحالات المزعجة، وصف أحد مستخدمي Reddit كيف واجه ابن أخيه البالغ من العمر سبع سنوات إعلانا إباحيا أثناء مشاهدة بث Fortnite بواسطة يوتيوبر باسم Loserfruit.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، اعتقد الطفل، الذي حيره المحتوى، خطأً أن ممثل الأفلام الإباحية الذي ظهر في الإعلان هو صاحب البث نفسه.

شارك مستخدم Reddit المعني تجربته، موضحًا كيف اقترب منه الطفل للحصول على توضيح بعد ظهور الإعلان، وهذا خلل في تعديل المحتوى لا ينبغي أن يحدث أبدًا.

على الرغم من أن مستخدمي يوتيوب أبلغوا عن مثل هذه الإعلانات غير اللائقة على المنصة، إلا أن المشكلة ربما تفاقمت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت تقارير الإعلانات غير اللائقة متكررة بشكل متزايد على Reddit.

إلى جانب الإعلانات الإشكالية، يكافح يوتيوب أيضًا وجود حسابات روبوتية غير مناسبة للعمل تظهر بشكل متكرر في أقسام التعليقات على مقاطع الفيديو الشائعة.

عندما تم لفت انتباه يوتيوب إلى إعلانات مماثلة غير مناسبة للعمل العام الماضي، استجابت الشركة بإزالتها وإعادة التأكيد على التزامها باعتدال المحتوى بشكل أكثر صرامة.

فيما قال متحدث باسم Android Authority أن يوتيوب ينفذ "سياسات صارمة" ضد الإعلانات المصنفة للبالغين، وإزالة أي إعلان ينتهك هذه الإرشادات.

وأفادت المنصة بحظر أو إزالة 5.5 مليار إعلان في عام 2023، بزيادة طفيفة عن العام السابق، وتعليق 12.7 مليون حساب معلن، أي ما يقرب من ضعف العام السابق.