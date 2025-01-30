شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمى ساعة أبل يتقاسمون مبلغ 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية والان مع تفاصيل الخبر

توصلت شركة أبل إلى تسوية بشأن دعوى قضائية جماعية بشأن بطاريات ساعة أبل المنتفخة مقابل 20 مليون دولار، وزعمت الدعوى أن الخلايا المنتفخة تسببت فى تلف بعض إصدارات ساعة أبل مثل ساعة الجيل الأول (المعروفة باسم Series 0)، وإصدارات Series 1 وSeries 2 وSeries 3.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه نتيجة للتسوية، وافقت أبل على وضع 20 مليون دولار في صندوق سيتم استخدامه لتعويض أولئك الذين يرفعون دعاوى ضد أبل بشأن الضرر الذي لحق بساعتهم الذكية بسبب البطاريات المنتفخة.

لا يحتوى الجزء الداخلي من ساعة أبل على مساحة كبيرة وعندما تتمدد البطارية المنتفخة، فإنها تخاطر بإتلاف مكونات أخرى للجهاز بما في ذلك الشاشة.

اشتكى بعض مالكي ساعة أبل من أن شاشات وحداتهم كانت منفصلة عن بقية الساعة مما أدى إلى احتمال تعرض مالك الجهاز لإصابة خطيرة من الزجاج المكسور والمحطم.

ونفت أبل وجود هذه المشاكل في ساعة أبل، وقال أولئك الذين اشتروا الساعة إنهم لم يكونوا ليشتروا ساعة أبل أو كانوا ليدفعوا أقل مقابل الجهاز لو علموا بالخلل.

انتهى الأمر بالمستهلكين إلى رفع دعوى قضائية جماعية، والتي عملت أبل على تسويتها.